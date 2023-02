1-1. El Arsenal empata y complica sus aspiraciones por el titulo  

Londres (Por Sebastián Ordonez) – El Arsenal de Mikel Arteta no pudo contra el Brentford de Thomas Frank, y botó dos puntos importantísimos en la lucha por la premier league. En un partido que se pudo decantar por cualquiera de los dos contrincantes, el empate triunfó gracias al gol de Leandro Trossard para los locales, y el consecuente tanto de Ivan Toney para los visitantes.

– El empate de los Gunners con el Brentford le abre la puerta al Manchester City.

En el duelo más atractivo de la cartelera del futbol inglés este fin de semana, el actual líder se medía ante el agigantado Brentford en el Emirates Stadium. Los de Arteta se veían obligados a lograr un resultado positivo en casa para darle la vuelta a una racha de dos derrotas, mientras que los de Frank deseaban puntuar, tal y como lo han hecho en cada jornada desde su humillante derrota por 4-0 contra el West Ham en octubre del año pasado.

El encuentro se jugó de “tú a tú” desde su inicio, con una ida y vuelta de juego que no dejaba un favorito. Los locales se centraban en el juego creativo de Martin Odegaard, pero por más que lo intentara el ex Real Madrid, se quedaban estancados al borde del área rival. Mientras tanto, el Brentford no sufría defendiendo dentro de su propio campo, y cuando recuperaba el balón no dudaba en contrarrestar, creando así las opciones más claras del duelo hasta ese momento.

Ivan Toney, quien hoy sumó su décimo cuarto gol, tuvo la oportunidad de marcar en la primera parte, pero su disparo a pase de Mbeumo se estrelló contra la esquina del marco. El delantero inglés, quien vive un presente tumultuoso por incumplir una norma de apuestas, no paro de probar a la defensa gunner, sin embargo, se fue al descanso con la cuenta en cero a pesar de buscar el gol incesantemente.

Al volver del medio tiempo el Arsenal salió al campo con una cara cambiada. En vez de jugar con lo que podía percibirse como temor, los del entrenador español hicieron lo de Toney: buscar el gol en todas partes. Como su adversario, no lograban batir la portería rival y por ello se decidió que entraría Leandro Trossard para quebrantar la igualdad provisional. La táctica fue efectiva. El creativo Odegaard acertó dándole el balón a Saka en la banda, y este mando un pase a través del área chica al recién ingresado, quien marcaba su primer gol como londinense. El Emirates estallaba de emoción.

Pero duraría muy poco. Lamentablemente para el público local la felicidad no fue duradera. Apenas ocho minutos duró para ser exactos, ya que Ivan Toney, quien no logró marcar en la primera parte, siguió el ejemplo de Trossard y desmarcándose de la defensa en una jugada a balón parado, marcó un merecido tanto. Los matagigantes lo hacían otra vez, dejaban plantado a un rival difícil en su propio campo. Tras el gol, el Arsenal lo intentó todo, pero no pudo reventar la red otra vez.

Con esto, el Arsenal queda a apenas seis puntos del Manchester City. Si los de Guardiola ganan mañana, esta distancia se acortaría a tres, y el encuentro entre estos equipos el miércoles puede ser el más importante en la lucha por el título. Arteta deberá cambiar el rumbo de su nave ante el City para no sumar cuatro partidos sin victoria al hilo, y aún más importantemente para no dejar que se le resbale el campeonato. Por si fuera poco, el Brentford no solo sacó un punto sufrido el día de hoy, sino que se sitúa por encima del Chelsea y el Liverpool. Empate con sabor a derrota para el Arsenal, empate con sabor a victoria para el Brentford. PD