1-0. Sampaoli se estrena con derrrota

Redacción deportes.- Mal inicio de etapa para el técnico Jorge Sampaoli, que se estrenó en el banquillo del Stade Rennais con una derrota en su visita al Lille (1-0) que frustró al argentino en su regreso a Francia dos años después de su dimisión en el banquillo del Olympique Marsella.

El ‘efecto Sampaoli’ no se tradujo en puntos para el Stade Rennais, que podría acabar la jornada en posiciones de descenso a la Ligue 1 dependiendo de otros resultados. El ex entrenador del Sevilla (entre muchos otros), planteó una buena primera parte con una línea de cinco defensas y con la idea de dormir el partido para cerrarlo en algún contragolpe. Sin embargo, Alidu Seidu, uno de sus mejores defensas, sufrió una lesión aparentemente grave y tuvo que ser sustituido por Mikayil Faye, un ex del Barcelona.

Ese contratiempo, a los veinte minutos, alteró la resistencia del Stade Rennais y al Lille le bastó una jugada aislada al borde del descanso para derrotar al equipo de Sampaoli. Marcó Edon Zhegrova en el minuto 45 para cortar una racha de dos empates consecutivos de su equipo. Su acierto fue clave para sumar tres puntos con los que el Lille se mantiene en la cuarta plaza a diez unidades de distancia del líder, el París Saint-Germain.

El centrocampista alemán nacionalizado kosovar dio en la diana en el minuto 45 después de rematar desde el punto de penalti una cesión hacia atrás de su compañero Jonathan David. Su tanto bastó al Lille, que aguantó el resultado en la segunda parte sin sobresaltos y con sólo dos remates a puerta en todo el encuentro sumó tres puntos muy importantes para mantenerse entre los cuatro primeros de la Ligue 1. Sampaoli tendrá que trabajar duro para sacar a su equipo de la zona baja de la clasificación. EFE/ir