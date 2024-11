0-2. Dalot y Hojlund alumbran una victoria estéril del United

Redacción deportes – Con los tantos de Dalot y Hojlund, el Manchester United ganó 0-2 al Brighton y firmó una victoria estéril para el objetivo europeo del equipo dirigido por Erik ten Hag, que terminó en la octava posición de la Premier League, la peor en la última década, y se quedó sin plaza continental por culpa de los tres puntos que sumó el Newcastle contra el Brentford.

Los ‘Diablos Rojos’ en una de sus temporadas más erráticas que se le recuerdan en los últimos tiempos, apuró sus opciones vía Premier League de jugar la próxima temporada en Europa. El club inglés quería evitar a toda costa repetir el bochorno del curso 2013/14, cuando terminó en la séptima posición y, pese a que consiguió una honrosa victoria, supero ese registro con una desastrosa octava plaza.

Una década después de aquel mal final, inició la última jornada en esa octava posición, fuera de la Liga Europa y de la Liga Conferencia. Para asegurarse participar en la segunda competición, tenía que adelantar en la clasificación al Newcastle, que se enfrentó a la misma hora en el estadio del Brentdford.

El Chelsea, a tres puntos de distancia, era inalcanzable por la diferencia de goles. Así que, al Manchester United sólo le quedaba la opción de ganar y esperar una derrota del Newcastle que jamás pudo producirse. De hecho, las ‘Urracas’ en el descanso ya ganaban 0-3. La empresa, en tan solo 45 minutos, prácticamente se vino abajo.

Pero, por lo menos, al United le quedaba el intento de despedirse con buen pie, con una última victoria para afrontar con buenas sensaciones la final de la Copa de Inglaterra que disputará el próximo fin de semana ante el Manchester City. Ahí gastará su última bala europea. Si gana en Wembley al equipo dirigido por Pep Guardiola, entrará directamente en la Liga Europa.

Ten Hag alineó prácticamente al mismo once que se dejó casi todas sus opciones continentales la pasada jornada, en la que perdió 3-2 ante el Newcastle. Sólo Lisandro y Amad fueron novedades. Ambos sentaron en el banquillo a Evans y a Diallo. El resto, con el criticado Casemiro nuevamente de central, saltaron al terreno de juego del Amex Stadium con la idea de sumar tres puntos ante un rival que no se jugaba absolutamente nada.

Sin embargo, el Brighton, con mucha menos presión encima desde la comodidad de haber cumplido con su misión (la permanencia) hace bastante tiempo, se hizo con el partido. También quería ganar, para dar una alegría a Roberto De Zerbi en su último partido en el banquillo. Y por lo menos, en el acto inicial, anuló por completo al United, incapaz de generar nada, inmerso en una espesura y en una falta de claridad en un estilo incierto que ha marcado toda su andadura por la Premier League.

Joao Pedro se erigió como el estilete más punzante del Brighton, que en la primera parte pudo marcharse por delante en el marcador con dos ocasiones del jugador portugués. Falló en ambas, sobre todo en la segunda, en la que solo ante Onana cruzó en exceso la pelota.

Mientras, el United, tardó 41 minutos en acercarse a las inmediaciones de la portería defendida por Steele. Fue Garnacho, con una buena maniobra dentro del área, quien probó al guardameta del Brighton, que acertó con una buena intervención que evitó un tanto que habría sido injusto.

El paso por vestuarios no cambió el panorama. Ten Hag no tardó en sacar al terreno de juego a Hojlund para buscar algo más de mordiente arriba. No la encontró. El partido siguió por los mismos derroteros. Era otro desastre para el United, que sólo podía salir adelante con alguna jugada aislada.

Éstas llegaron en el último tramo. A falta de un cuarto de hora para el final, con un pase largo de Casemiro, Dalot no falló ante Steele. Y después, Hojlund, cerró la cuenta con su décimo tanto del curso. Al final, el United muy poco, se llevó una victoria gris, pero una victoria.

Sin embargo, no sirvió para adelantar al Newcastle, que superó al Brentford y se sostuvo en la séptima plaza con billete a la Liga Conferencia. Su victoria obligará al equipo de Ten Hag a ganar la Copa de Inglaterra para jugar la próxima temporada en Europa. Si lo consigue, maquillará un año desastroso.

— Ficha técnica:

0.- Brighton: Steele; Moder, Webster, Igor, Barco (Lamptey, min. 81); Gross, Baleba (Gilmour, min. 81); Adingra (Ansu Fati, min. 81), Lallana (Enciso, min. 57), Joao Pedro; y Welbeck.

2.- Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Lisandro Martínez (Evans, min. 59), Dalot; Mainoo (Eriksen, min. 76), Bruno Fernandes (Hojlund, min. 60), Amrabat (Varane, min. 69); Amad, McTominay y Garnacho.

Goles: 0-1, min. 73: Dalot; 0-2, min. 88: Hojlund.

Árbitro: Craig Pawson. Mostró cartulina amarilla a Amrabat (min. 22), Bruno Fernandes (min. 45+1) y Casemiro (min. 94) por parte del Manchester United y a Gilmour (min. 81) por parte del Brighton.

Incidencias: partido correspondiente a la última jornada de la Premier League de Inglaterra disputado en el Amex Stadium de Brighton ante cerca de 25,000 espectadores. EFE