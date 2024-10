“Yo no hago mandados, ni soy mandadero”: Magistrado Nelson Mairena

Tegucigalpa – El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nelson Mairena aseguró que “si un magistrado recibe órdenes deja de ser un jurista, un juez y se convierte en un mandadero”.

“No he recibido ninguna orden para declarar constitucional la amnistía política”, agregó.

Sostuvo que no es fácil depurar a los sectores, siempre se ha dicho que somos mandaderos, “yo no hago mandados y no he venido hacer mandados, sería algo detestable el hecho que uno venga hacer mandados acá, a mí nadie me ha pedido que haga mandados”, aseguró.

Detalló que todo es un procedimiento que va agotando sus etapas y de esa discusión sale la sentencia, no es de la noche a la mañana.

En cuanto a la petición del juez Marco Vallecillo, dijo que no conoce a detalle el caso, pero que es una de las vías que puede solicitar a petición personal que se le respeta y solo él sabrá porqué pide ese tipo de juicio.

“El Poder Judicial sólo es el reflejo de la sociedad, y en toda sociedad vemos a personas que hacen bien sus cosas, otras que no y en toda la sociedad se está careciendo de actitudes éticas y eso afecta a toda la sociedad”, explicó.

En el tema de la extradición dijo que el Estado hondureño tiene sus propias políticas y lo correcto debe de ser es que los tratados internacionales se sigan cumpliendo y que haya una colaboración de parte de Honduras con los demás países. IR