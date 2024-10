Xóchitl Gálvez dice que si alguien de 60 años no tiene patrimonio es por “güey” (idiota)

Ciudad de México – La candidata presidencial opositora mexicana Xóchitl Gálvez señaló este jueves que si una persona a los 60 años no tiene un patrimonio es por “güey” (idiota), lo que le valió críticas en redes sociales.

La senadora con licencia, quien tuvo un encuentro con mujeres en el central Estado de México, se refirió a las declaraciones de la oficialista Claudia Sheinbaum, quien durante el primer debate presidencial del domingo aseguró que no contaba con un patrimonio, pues el apartamento en el que vive es alquilado.

“(Sheinbaum) me reclamó, que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”, aseveró Gálvez, quien habló también de que en su gobierno quiere que todas las mujeres sean independientes y “tengan su propio patrimonio”.

Tras sus declaraciones, cientos de personas en redes sociales criticaron que se expresara de esta manera, al argumentar que en México hay personas que, pese a su esfuerzo, no pueden reunir los recursos suficientes para hacerse de un patrimonio propio y, por ende, se ven en la necesidad de rentar.

“Parece no comprender la realidad de muchos adultos mayores que, debido a diversas circunstancias, no pudieron construir un patrimonio. Su afirmación no sólo señala a Claudia sino a todo el pueblo de México, qué lástima”, expuso en X un usuario identificado como Fidel PJ.

“Más clasista no se puede @XochitlGalvez, no todos tienen los sueldos de los que usted ha disfrutado. Hay decenas de miles de mexicanas y mexicanos que trabajan muy duro y no son ‘bien güey'», señaló otra persona identificada como Samuel.

El pasado domingo, durante el primer debate presidencial, Sheinbaum acusó a Gálvez de vivir en una casa que, según ella, es propiedad de un grupo de políticos corruptos conocido como ‘cártel inmobiliario’, acusados de lucrar con permisos de construcción en Ciudad de México.

“Yo vivo en un departamento en el que pago renta, ella vive en un departamento del cártel inmobiliario”, dijo Sheinbaum.

Ante la controversia, en otro evento de este jueves, la candidata de la coalición integrada por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), intentó matizar su comentario y precisó que iba dirigido a Sheinbaum.

“Quiero aprovechar para hacer una aclaración de una declaración de que soy muy güey para que a los 60 años (no tenga un patrimonio), me refería a la señora (Claudia) Sheinbaum”, precisó.

Recordó que, entre otros puestos públicos, la oficialista Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023.

“Si ella, de 60 años, no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema, pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum”, insistió. JS