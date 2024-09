Xabi Alonso defiende a Tah como «un jugador top» tras las críticas de Koeman

Berlín.– El técnico español Xabi Alonso, que dirige el Bayer Leverkusen, defendió este viernes al central alemán de su equipo Jonathan Tah ante las críticas vertidas sobre él por el seleccionador neerlandés Ronald Koeman tras el encuentro disputado entre Países Bajos y Alemania, y dijo que se trata de «un jugador top».

En la rueda de prensa de previa al duelo de Bundesliga en Hoffenheim, el tolosarra valoró al defensa como alguien «muy importante» para ‘Die Werkself’ y comentó que lo que hizo con la selección durante el parón internacional no es asunto suyo.

«Lo vi el miércoles y ayer, y tenía buen humor, buenas sensaciones», despachó el técnico sobre el jugador que recientemente anunció que no prolongará su contrato con el Leverkusen, que vence este próximo 2025.

Alonso enfatizó que no estaba preocupado por Tah, pues para él no es de esperar que su desempeño en la selección nacional afecte al del Leverkusen.

Koeman había criticado al zaguero a la conclusión del partido entre ambas selecciones en la Liga de Naciones.

«Tuvo grandes problemas y cometió muchos errores. Después de seis faltas finalmente vio la tarjeta amarilla», le reprochó el técnico neerlandés.

Regreso de Palacios y duda de Frimpong

En lo que respecta estrictamente al duelo del sábado ante el Hoffenheim, el guipuzcoano anunció el regreso del medio centro argentino Exequiel Palacios, recuperado recientemente de una lesión de rodilla, y dejó la duda del carrilero neerlandés Jeremie Frimpong, ausente en el último duelo de selecciones por razones de índole personal.

«Está preparado para la acción. Aprovechamos el parón de selecciones para que pueda volver a entrenar con el equipo. Ha progresado mucho. Decidiremos después del entrenamiento, pero es una muy, muy buena noticia que Palacios está de regreso con el equipo», comentó sobre el internacional albiceleste.

Del neerlandés, por su parte, detalló que los últimos días «entrenó solo», mientras que en la jornada de este viernes lo haría con el resto de la plantilla y avanzó que viajará con el equipo para el choque del sábado, aunque sin concretar su presencia en el once.

«Aún no lo he decidido. Quiero esperar a entrenar. Quiero cogerle el pulso. Tengo una idea. Hay algunas posiciones en las que tenemos que discutir y analizar quién será titular mañana. Y siempre digo: no se trata sólo del once inicial. También es importante que los jugadores en el banquillo estén preparados para tener un gran impacto», concluyó Alonso. EFE./ir