Villanueva culpa a Fiscalía por lentitud en diligencias por masacre de jóvenes, “el MP está infiltrado”, dice

Tegucigalpa – “¿El Ministerio Público es una de las instituciones infiltradas? Sí”, dijo este miércoles la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, con respecto a las investigaciones de la masacre de cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del expresidente Porfirio Lobo, y acentuó: “el MP no ha tenido actuación beligerante y es desde otras latitudes y otros juzgados que aquellos que han hecho que el Estado de derecho se pierda hoy estén siendo juzgados”.

– Abogó por un Intituto Nacional de Medicina Forense fuera del MP, que sea un ente independiente.

Continuó que “nos ha costado, nos ha costado, lo voy a manifestar, pero ¿por qué no ha costado? porque a veces tenemos ya el lugar a dónde están y estar esperando una u ocho horas y los requerimientos no vienen, y no están los permisos, los marcos legales, entonces nos toca estar trabajando descoordinados… siempre lo dije, las primeras 48 horas son determinantes”.

Sin embargo, aseguró que las investigaciones en la masacre de los cuatro jóvenes avanzan, pero debemos decir que “aquí trabajan muchos actores y uno de ellos es el Ministerio Público, si a ellos se les presenta todo y no quieren extender los requerimientos, entonces todos ustedes van a criticar impunidad en el caso, la impunidad en el caso está relacionada con el actuar de cada uno”.

Dijo que falta acusar a varias personas relacionadas a la masacre del pasado jueves, pero “si no se trabaja con beligerancia, pudieran ser hasta fantasmas y se escapen”.

La funcionaria aceptó que muchos casos quedan en impunidad por falencias en la prueba científica. “Cuando hay omisión o tortuguismo en el sistema de justicia y no se valora la importancia que tiene la prueba, entonces quedamos en esa situación”, reafirmó.

Valoró los procesos que realiza Medicina Forense en el tratamiento de la escena para poner esos dictámenes a las órdenes de la justicia.

“El mejor aliado de los derechos humanos es la prueba científica, el servicio forense nacional, la investigación del delito y todo lo que nos arroje la criminalística”, detalló.

Abogó por la autonomía del servicio forense nacional fuera del Ministerio Público. JS