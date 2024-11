Vienen más requerimientos fiscales y si dicen que es persecución política presentará pruebas, amenaza fiscal Johel Zelaya

Tegucigalpa- “Por ahora no podemos especificar casos, pero sí claro que vendrán más requerimientos fiscales y aclaro no es persecución política como lo repiten un poema trillado (…) y si seguimos con ese decir con esa cantaleta de persecución política me voy a ver en la necesidad como fiscal general de volver a usar algunos medios para informarle al pueblo, y no se trata de violación a los Derechos Humanos», amenazó este viernes el fiscal general Johel Zelaya.

-Caso del precandidato del Partido Nacional Nasry Asfura, es un caso más, aseguró el fiscal general.

No hay persecución política contra nadie, reiteró Zelaya, recordando que ya usó la Cadena Nacional para ventilar algunos casos. Seguidamente dijo que no cederá a presiones de ninguna índole porque tiene su conciencia tranquila y está luchando por que se haga justicia.

“Aquí no hay persecución y voy a seguir insistiendo que cuando se diga que es persecución política voy a volver a recurrir a los canales o medios para infórmale al pueblo que no es persecución cuantas veces sea necesario y el que se sienta incómodo se va seguir sintiendo incómodo”, argumentó.

A renglón seguido dijo “ustedes no saben lo que hicieron con este país, si ustedes tuvieran acceso a ver las investigaciones se llevarían otra impresión (…) aquí hubo corrupción a todo dar, se robaron el país”.

Es justicia no persecusión

El alto funcionario del Ministerio Público dijo que prefiere regresar a Reitoca antes de cederles a quienes se robaron el país, sea del partido político que sea.

Agregó que las investigaciones tardan y por ello los casos no se resuelven de un día para otro, al tiempo que aseguró no se deja llevar por presiones de ninguna índole ni de redes sociales. En este punto se refiere específicamente al caso del ambientalista Juan López, pero dijo que para llegar a las autorías intelectuales no es fácil y se tiene que buscar la prueba científica.

Señaló que el Ministerio Público no está para hacerle mandados a nadie y esta es una reflexión para todos los funcionarios públicos.

Un caso más

Al ser consultado por los medios sobre el caso específico del exalcalde Nasry Asfura, actual precandidato del Partido Nacional, el fiscal general respondió escuetamente que «es un caso más».

«Jamás vamos a perseguir políticamente, eso quedó en los tiempos de las cavernas», reiteró.

Finalmente reconoció que él fue nombrado por políticos, y que tiene amigos en todos los partidos políticos, pero eso no significa que no se hará justicia con quienes han cometido delitos sean del partido que sea. IR