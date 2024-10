Viceministros de Derechos Humanos niegan renuncias de sus cargos

Tegucigalpa – Los viceministros de la Secretaría de Derechos Humanos, Guido Eguigure y Mirtha Gutiérrez, negaron durante las últimas horas que hayan renunciado a sus cargos dentro del gobierno.

Ambos funcionarios utilizaron sus cuentas personales de “X”, anteriormente Twitter, para esclarecer lo que trascendía en redes sociales de que los dos habían renunciado a sus puestos.

Primero fue Mirtha Gutiérrez en postear que no había renunciado a su cargo, y que se mantiene en el gobierno representando como mujer joven en el proyecto de país.

“Ante los rumores q circulan en redes sociales y medios de comunicación, aclaro ante la opinión pública que no he renunciado a mi cargo y que sigo a la total disposición de nuestra Presidenta en el cargo q me ha confiado y que dignamente represento como joven mujer en este proyecto”, publicó.

Posteriormente, Guido Eguigure solo señaló que no ha renunciado y que sigue a la disposición de la presidenta Xiomara Castro en el proyecto de refundación.

Ministra dice es rigurosa en el trabajo

Igualmente, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, utilizó esta misma vía para aclarar que Mirtha Gutiérrez y Guido Eguigure no habían renunciado y continuaban en sus puestos.

También se refirió a los señalamientos que ha recibido sobre su gestión y comportamiento como ministra, indicando que está dispuesta a una investigación.

Defendió que ella ha actuado conforme a las normativas y tiene como respaldo sus acciones.

“Debo admitir que soy una persona de altos estándares y rigurosa en la exigencia del cumplimiento de las funciones, eso no le gusta mucha gente”, aseveró. AG