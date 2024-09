Venezolanos que ocupan Trans-450 piden a Migración cumplir promesa de traslado a frontera de Guatemala

Tegucigalpa – Docenas de migrantes venezolanos que pernoctan en el Trans-450, obra de infraestructura que permanecía abandonada, en el bulevar Kennedy y bulevar Centroamérica de Tegucigalpa, piden a las autoridades de migración les ayuden con transporte para trasladarse a la frontera con Guatemala.

Una de las jóvenes venezolanas que se identificó como Francis, dijo a medios de comunicación que la semana pasada autoridades de Migración, les prometieron transporte para llevarlos hasta la frontera con Guatemala, y ya algunos lograron ese beneficio y otros esperan anotarse en una lista para salir esta semana.

“Yo lo que pido es que cumplan y nos lleven porque no tenemos recursos y se nos va a vencer el permiso que nos dieron”, agregó.

Otro del joven de nombre Geovanny Castillo, acompañado de dos compañeros, también suplicó la ayuda de migración para que les ayuden a llegar a Guatemala, y seguir su camino.

Dijo que su objetivo es llegar a Estados Unidos y de allí trasladarse a Canadá, donde hay otros compañeros que le esperan.

Al ser consultado sobre porque emigraron de Venezuela, respondieron que “Si me pongo a decirle todo lo que nos falta en Venezuela, no terminó hoy”; pero de forma general, manifestó que la economía en su país está tan mal que, aunque trabajen ya no da ni para comer los tres tiempos, porque el salario mínimo a la semana apenas llega a 10 dólares.

De igual forma, los entrevistados clamaron ayuda a los hondureños de buen corazón, para que todos los que han hecho del Trans-450 su posada de paso, puedan al menos alimentarse durante su estadía. Reconocieron que en Honduras es uno de los países donde mejor se les ha tratado y ayudado.

Detallaron que han tenido que pasar una travesía muy larga y difícil principalmente en la selva del Darién, en Panamá, luego en Nicaragua y Costa Rica, hasta llegar a Honduras de donde esperan salir pronto hacia Guatemala y seguir su ruta hasta concretar el sueño americano. LB