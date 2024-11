Valle de Sula, del calor infernal al desafío de los huracanes

Tegucigalpa – (Especial Proceso Digital) – Agobiado por los apagones energéticos, la severa ola de calor, agudizada en las últimas horas con el voraz incendio que consumió parte del núcleo de la montaña del Merendón, los habitantes de San Pedro Sula y de todo el Valle de Sula enfrentan una crisis permanente sin soluciones claras a la vista.

– El Valle de Sula enfrenta incendios y apagones mientras asoman peligros por las inundaciones.

Pero por si esto fuera poco, a las puertas de la temporada ciclónica y lluviosa, los golpeados habitantes de la región siguen enfrentando la falta de las obras de mitigación que no terminan de materializarse y que en el gobierno de Xiomara Castro solo reeditan las tradicionales promesas políticas de campaña que nunca logran concretarse.

En la actualidad enfrenta descomunales incendios que afectan centenares de hectáreas de bosque e igualmente los apagones energéticos que deprimen su economía.

Los expertos desde ya advierten que sí se cumplen los pronósticos de las agencias gubernamentales nacionales e internacionales de una fuerte temporada lluviosa, el Valle de Sula corre el riesgo de una inundación completa, ya que la infraestructura actual y sus obras serán insuficientes para impedir el desbordamiento.

Por ello desde ya claman por realizar actividades que protejan a los pobladores y salvar sus vidas, dejando en segundo término la protección de los bienes.

El Merendón ardió este fin de semana.

A los fenómenos que tienen de correr a sus pobladores, se suma el anunció de una temporada ciclónica muy activa que amenaza con impactar esa zona que produce el 55 % del Producto Interno Bruto de Honduras, que representa cerca del 40 % de las exportaciones hondureñas y casi el 50 % de los ingresos fiscales del país.

El verdugo de la agravante radiografía climática, donde en las últimas semanas se han sentido temperaturas por arriba de los 40 grados, hay que sumar la crisis energética que tiene como principal víctima, a esa zona nervio y motor de la economía nacional.

El Valle de Sula cuenta con la bondad de dos caudalosos ríos: Chamelecón y Ulúa, pero en vez de sacarle provecho, lo que trae es tragedias por el no uso adecuado de esos recursos naturales.

Fuerte invierno a la vista

Pese a la gravedad de los anuncios que se desprenden de modelos climáticos, funcionarios de gobierno aseguran que han atendido la mayor parte de boquetes de los bordos, aunque otros actores avizoran tragedias inminentes donde salvar la vida será la mayor premisa.

El sueño de los proyectos El Tablón para represar las aguas del río Chamelecón, y Jicatuyo y Llanitos para el río Ulúa datan de hace más de 40 años y los más 10 gobiernos y fue promesa de la presidenta Xiomara Castro poner en vigor estas obras que siguen pendientes.

Expertos consultados por Proceso Digital aseguran que el 80 % de las obras de mitigación para evitar inundaciones en el Valle de Sula se relacionan con estas represas que han quedado en el discurso político muy recurrente en temporada de catástrofes climatológicas en el norte.

En un trabajo publicado por Proceso Digital el 15 de junio de 2022 y que se tituló: El Valle de Sula en zozobra por vulnerabilidad ante meteoros se planteó la zozobra de los pobladores de la zona ante la llegada del invierno y los casi nulos trabajos en los bordos.

Dos años después parece repetirse la misma historia, pero esta vez con el agravante del pronóstico sobre una temporada ciclónica mucho más activa de lo normal y con similares escenarios a los 1998 cuando el país fue azotado por el huracán Mitch y 2020 cuando fueron golpeados por las tormentas Eta e Iota.

Trabajos en la Comunidad 29.

Inversión de 700 millones en Valle de Sula

Desde la emergencia de 2022 varias instituciones como la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) han anunciado un trabajo mancomunado a lo largo y ancho de los bordos. La inversión fácilmente sobrepasa los 700 millones de lempiras, según revelaron.

La directora noroccidental de la SIT, Haylin Suárez, dijo que los puntos que sufrieron rupturas o boquetes en los bordos se han ido atendiendo por personal especializado. Se ha hecho un trabajo de elevación donde el bordo estaba asentado.

Defendió que “nosotros hacemos obras de mitigación y prevención, pero yo no le puedo asegurar a la población que esos bordos van a resistir. Lo estamos haciendo con el mejor proceso técnico para que resista. Igual, en la tormenta anterior -2023- resistieron los bordos porque estamos haciéndolos con el material indicado, ya no hacemos bordos con arenas como lo hacía el gobierno anterior, nosotros utilizamos arcilla como debe ser”.

Comunidad La Perdiz.

Dijo que para atender debidamente los bordos se necesitaría un estimado de 4 mil millones de lempiras, sin embargo, pese a las limitaciones se ha contado con un presupuesto razonable para atender las emergencias en la zona.

Los trabajos han consistido en el cierre de boquetes y elevación de bordos en Urraco en El Progreso, igualmente en bajos de El Progreso, bajos de Baracoa, bajos de Choloma, así como entre 20 puntos con boquetes pequeños que luego logran ser concluidos.

Mientras, el subcomisionado noroccidental de Copeco, Frank Antúnez, desglosó que desde la visita que hiciera la presidenta Xiomara Castro en 2023 a la zona, han invertido aproximadamente 483 millones de lempiras en el noroccidente entre la SIT, FHIS y Copeco.

Para lo que resta del año se prevé la inversión de 200 millones de lempiras, y se estima que en 2025 se destinarán 500 millones para atender el canal Maya, río Chamelecón, quebrada Chasnigua, Marimba, Campín, entre otros.

Bordos Solutepe.

Con bordos no se protege el Valle de Sula

El miembro de la Industria de la construcción, ingeniero Osmín Bautista, avizoró que el invierno tomará muy vulnerables a los pobladores de los bordos.

Arguyó que únicamente con bordos no se puede proteger al Valle de Sula de los embates de la naturaleza. Los bordos -dijo- cumplen una función, pero hay que ayudarles. Se ha hablado por décadas que se construyan las represas en la parte alta de ambos ríos: Tablón en Chamelecón y Jicatuyo y Los Llanitos en el Ulúa.

Osmin Bautista.

Subrayó que, ante el pronóstico meteorológico sobre una potente temporada ciclónica, “lo que hay que hacer es construir albergues muy seguros para que nos centremos en salvar vidas. Pretender creer que con bordos vamos a proteger el Valle de Sula es falso”.

Reflexionó que los bordos apenas aportan un 10 % de protección a la gente que vive en el Valle de Sula y el 90 % depende de las condiciones climatológicas que les azoten.

“Si se cumple el pronóstico será una inundación total en el Valle de Sula”, remarcó.

Reseñó que la infraestructura que dejó la Tela Railroad Company se compone de 900 kilómetros, obras a las que se le ha venido dando mantenimiento.

Expuso que a la Tela Railroad Company sí le funcionaban las obras de mitigación porque permanentemente dragaron los puntos críticos donde el río Ulúa tenía estrangulado su cauce, entonces tenían la prevención de ir quitando esos tapones que se crean por el arrastre de sedimentos.

El ingeniero Bautista urgió en dragar los puntos críticos, reconstruir los bordos y construir las represas, solo de esta forma se protegerá en su totalidad el Valle de Sula.

Remató que “estamos igual o peor de vulnerables en comparación con años anteriores. Si el modelo meteorológico se cumple vamos a tener una catástrofe en el Valle de Sula. Antes estas desgracias las teníamos con una frecuencia de cada 20 años, pero hoy con las secuelas del cambio climático ocurren cada 4 años. Apostemosle a salvar vidas, visualicemos los albergues seguros y que funcionen las alertas tempranas, que sean ejecutadas, olvidémonos de salvar bienes, lo más importante es salvar vidas”.

Trabajos mínimos que no atenúan crecidas

De su lado, el experto en obras de infraestructura pública Roberto Zablah demandó franqueza a las autoridades para que el invierno no agarre desprevenidos a los pobladores del Valle de Sula, una zona que tiene trascendencia en la economía nacional porque ahí se nutren las finanzas del Estado.

“Quiero ser franco y honesto, el Valle de Sula sigue siendo vulnerable porque no se logró restablecer las estructuras que asegurarán efectivamente que no haya daño por inundaciones. No se ha logrado reconstruir todos los bordos en forma adecuada y oportuna, lo que genera riesgos para sus pobladores”, describió.

Roberto Zablah.

Reconoció que se han hecho trabajos en los bordos, pero no garantizan efectividad para proteger al Valle de Sula.

Zablah especificó que trabajos efectivos en los canales de alivio como: El Maya, Campín, Chotepe, Chamber en la confluencia del Mar Caribe para que las aguas puedan salir de forma rápida. Tampoco se dragaron los cauces de los ríos Chamelecón y Ulúa.

El Valle de Sula sigue igual de vulnerable, lo que hay que hacer es prevenir a la gente de las zonas bajas que invaden el amortiguamiento hidráulico de los ríos para que no corran riesgos sus vidas.

Previó que existirá un golpe en la economía nacional si el Valle de Sula vuelve a sufrir una inundación como la de 2020 con las tormentas Eta e Iota. “Se han hecho cosas mínimas que no van a atenuar ninguna crecida”, dijo.

Analizó que mientras se siga deforestando la cuenca alta se incentiva el arrastre de sedimento a las zonas bajas, lo que también provoca asolvamiento de ríos, la ruta de las vertientes y el tirante de los mismos.

Se quejó que todos los años es el mismo cuento: la construcción de las represas El Tablón en el río Chamelecón, y Jicatuyo y Llanitos en el río Ulúa. “Cuando seamos capaces de poder promover el compromiso político e impulsar de verdad la construcción de estas obras, vamos a poder contener las avenidas que nos traerán beneficios”, apuntó.

Para el también exdirector de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, la potencial construcción de la represa El Tablón en tanto proyecto que las represas múltiples: protección contra inundaciones, generación de energía (22 megavatios), abastecimiento de agua potable, apoyo al sector agrícola, así como actividades turísticas en la zona del embalse.

En tanto, la represa Jicatuyo y Llanitos produciría 200 megavatios con aguas abajo a El Tornillito. Las represas representan un alivio fundamental para evitar las inundaciones en el Valle de Sula.

Ríos atmosféricos

César Quintanilla, experto en cambio climático.

Para el periodista especializado en cambio climático, César Quintanilla este año Honduras será impactada por varios meteoros que dejarán mucha lluvia en la zona norte.

Dijo que desde que inicia la temporada de huracanes el 1 de junio, el país ya está expuesto, por lo que si no se hizo un trabajo serio en los bordos del Valle de Sula los pobladores van a sufrir las consecuencias. “Se proyecta una enorme cantidad de agua, porque estaremos además, bajo la influencia del fenómeno de La Niña”.

En conversación con Proceso Digital, Quintanilla mencionó que en el argot meteorológico se mencionan los “ríos atmosféricos” que son similares al que ha estado castigando el norteamericano estado de California.

Quintanilla enfatizó que “este año vamos a pasar de las altas temperaturas, alta contaminación, a enfrentar consecuencias de lluvias extremas”, aunque aclaró que de julio a agosto el clima será caluroso.

Detalló que actualmente hay un escenario caliente, en plena ebullición, lo que garantiza que habrá fenómenos lluviosos fuertes. “Ahora los huracanes son más lentos, más húmedos y más violentos. Todos los modelos, incluso los especializados en huracanes, han proyectado que tendremos una temporada por encima de lo normal”.

Describió que se hizo una lista de 23 nombres para asignarlo a cada uno de los fenómenos que se formen en el Atlántico, pero dijo que hay certeza que será una temporada tan activa que se creó una lista alterna para nombrar estos fenómenos climáticos de acuerdo al alfabeto griego.

Remató su análisis que “la gente debe tomar conciencia que nos vamos a enfrentar a fenómenos extremos, somos altamente vulnerables, y nada está por encima del valor de la vida. Los que viven en una zona de riesgo deben tener un plan ‘B’ y no esperar que las autoridades les vayan a sacar de sus casas”. (PD).