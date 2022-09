Valeria Viana, la joven ajedrecista candidata a Maestra por la WCM

Tegucigalpa – Comenzó a tejer sus sueños en los deportes cuando apenas era una escolar y en el caso del ajedrez casi de forma imprevista cuando una de sus compañeras de aula llevaba un tablero, pero combinó dicha actividad con otra disciplina totalmente distinta como el volibol.

– Representó a Honduras en las Olimpiadas en la India y logró una distinción.

– Actualmente, Viana es la subcampeona nacional femenino con solo 16 años.

Valeria Viana ha trabajado en la máxima del italiano Décimo Junio Juvenal (siglo I antes de Cristo) “Mente sana en cuerpo sano”, ya que el ajedrez es una competencia donde la fortaleza está en la mente, mientras el volibol requiere de una extraordinaria fortaleza física.

La adolescente hondureña, de apenas 16 años, dedica varias horas del día a practicar ambas actividades, logrando un equilibrio que pocos connacionales logran.

Valeria Viana es actualmente la subcampeona nacional femenina de Honduras.

Recientemente ganó la competición en las 44 Olimpiadas de Ajedrez en Chennai, India en un torneo internacional de ajedrez, donde ganó el torneo que le permitirá ser candidata a maestra del juego ciencia por parte de la Federación Internacional de Ajedrez (WCM, por sus siglas en inglés).

Son pocos los ajedrecistas en el mundo que reciben la distinción de maestro y gran maestro en este deporte donde la estrategia de las próximas movidas o jugadas es lo principal.

El tablero de ajedrez es un campo de batalla entre sus dos competidores, mientras el volibol le permite desarrollar toda la actividad física que no se hace en el primero, y donde la estrategia de la victoria debe compartirla con sus demás compañeras de equipo.

Comenzó a los 11 años

La ajedrecista compartió su tiempo para concederle una entrevista a Proceso Digital para dialogar sobre sus inicios, experiencias y aspiraciones en el ajedrez y en la vida.

La joven hondureña nació en la ciudad de San Pedro Sula, aunque actualmente reside en Choloma, sus padres apoyan que practique ajedrez y dispute torneos.

Viana relató que empezó a interesarse en el ajedrez cuando tenía 11 años en el momento que una compañera de la escuela llevó un tablero y le llamó la atención.

Valeria Viana practica el ajedrez desde los 11 años, cuando su amiga llevó un tablero a la escuela.

“Me empezó a interesar, recibí clases y empecé a tomar más en serio el ajedrez”, expresó Viana.

Definió el ajedrez como un deporte “bonito” que puede llegar a ser “muy adictivo y entretenido”, señalando que es un campo de batalla, donde uno va moviendo las piezas conforme a sus estrategias para tratar de ganar al oponente.

Desde entonces, la menor empezó a recibir clases de un profesor en el estadio Morazán de San Pedro Sula, en la que aprendió conceptos, términos, teorías y el uso de cada pieza.

Posteriormente, la hondureña contó que su maestro le enseñó más conceptos y estrategias, e inició a disputar partidas de ajedrez en línea, y jugar torneos locales para aplicar lo aprendido.

Viana ha competido en torneos locales, nacionales, y ha representado a Honduras en el extranjero.

En sus cinco años de experiencia, Valeria Viana ha disputado torneos locales, campeonatos nacionales, festivales internacionales en varias categorías.

Entre los torneos que ha participado Viana están: Juegos Deportivos Centroamericanos (Codicader) sub14 en 2018, Festival Internacional de Ajedrez 2019 en Tegucigalpa y en dos campeonatos nacionales femeninos.

Valeria Viana ha logrado superar la meta que las mujeres no juegan ajedrez, especialmente en Honduras, incluso llegando a competir y obtener una distinción en una competición en el exterior.

Viana es de las personas que el ajedrez no es exclusivo para las personas talentosas, sino de quienes le gustan o aprenden a jugarlo, incluyendo mujeres y niños.

“No es tan difícil que las mujeres jueguen ajedrez solo tiene que gustarle, la situación no es que no haya apoyo, es que no hay muchas mujeres que no estén interesadas en el ajedrez en el país”, puntualizó.

Propuso que una de sus metas es inspirar a niños y adolescentes a que se interesen por el ajedrez, empiezan a practicarlo y enseñarles, como forma de retribución.

Primera distinción internacional

Pese a su corta edad, Viana ya integró la selección de Honduras para competir en la 44ª edición de las Olimpiadas de Ajedrez que se realizó en la ciudad de Chennai, India.

Durante su estadía en la India, compitió en 10 partidas teniendo un récord de cuatro ganadas, dos empates y cuatro derrotas.

En las Olimpiadas consiguió victorias frente a representantes de Gabón, Senegal, Liberia y empates ante competidores de Guatemala y Eritrea.

La ajedrecista logró en las Olimpiadas de la India la distinción de candidata a Maestra por la WCM.

“Fue una experiencia muy bonita porque pude ir al otro lado del mundo, también pude conocer a personas de otros países y me pude dar cuenta la forma en que juegan es muy diferente al igual de cómo piensa”, contó.

Su desempeño le valió para ganar el título internacional candidata a Maestra de la Federación Internacional de Ajedrez (WCM, por sus siglas en inglés).

“Es uno de los títulos que se le da a un ajedrecista en su carrera, tiene que hacer una cierta cantidad de puntos y cumplir ciertas reglas, aunque yo lo gané aún no he adquirido el título”, manifestó.

Aprendizaje en India

Asimismo, la ajedrecista aprovechó para valorar su participación en su primer torneo internacional opinando que fue una experiencia para aprender cosas que debe pulir y aplicar para mejorar su estilo de juego.

Manifestó que ha estado revisando las partidas que jugó en las Olimpiadas, más aplicar los consejos que le dieron otras personas durante su estadía en la India.

Adicionalmente, Viana logró comparar el estilo de juego entre los diferentes países que participaron revelando que los países asiáticos son de quienes planean a largo plazo, tratan de ejecutarlos hasta el final y más agresivos.

Viana en su participación en las olimpiadas en la India aprendió los distintos estilos de juego que practican cada región del mundo.

Definió que los europeos poseen un estilo de juego más sólido “no les gusta dejarse llevar por la corriente”.

Mientras que los de América señaló que es más parecido al estilo de juego de Honduras en donde son más abiertos y tranquilos.

Volibol

No obstante, Valeria Viana no solo se dedica a jugar ajedrez, también practica el volibol, un deporte más físico, señalando que es una actividad que realiza para mantenerse saludable.

“El volibol lo empecé a practicar casi al mismo tiempo que inicié con el ajedrez, lo empecé porque quería hacer otra actividad y quería mantenerme saludable”, expresó.

Reveló que todos los días entrena volibol en un centro educativo que tiene la municipalidad de San Pedro Sula.

Explicó que, para poder compaginar su vida entre la escuela y los deportes, asiste primero a recibir clases en un colegio bilingüe, luego entrena tres horas de volibol, posteriormente, realiza sus tareas y lo que resta del día lo invierte en ajedrez.

Admitió que solo ha podido practicar ajedrez diariamente entre media a una hora, aunque los fines de semana le dedica ocho horas.

Actualmente, integra un equipo de volibol y externó que desea participar en un torneo internacional representando a Honduras, como hizo con el ajedrez.

Metas a trazar

Valeria Viana compartió cuáles son sus metas y objetivos en la vida, siendo una de ellas conseguir una beca en extranjero en una carrera de ingeniería química cuando finalice la educación media.

No obstante, enfatizó que piensa seguir con los deportes practicando ajedrez y volibol.

“Yo pienso seguir creciendo, seguir ganando más títulos y apoyar a todas las personas que vienen a clases de ajedrez”, prometió Viana.