Unas 500 denuncias por delitos sexuales en contra mujeres y niños, reporta el MP este 2022

Tegucigalpa – Casi 500 denuncias por delitos sexuales contra mujeres y niños, reporta el Ministerio Público de enero a mayo de este 2022.

– Cada 27 horas se produce la muerte violenta de un mujer, según datos oficiales.

Así lo informó la portavoz de la Fiscalía, Julissa Gómez, quien detalló que 296 denuncias corresponden a delitos sexuales sufridas por mujeres y 200 a niños y niñas.

Detalló que las ciudades con más denuncias por este flagelo son: San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Choluteca y el Distrito Central.

Aclaró que en muchas ciudades lo que ocurre es que la ciudadanía no denuncia, pero eso no quiere decir que no se presenten estos casos.

Gómez manifestó que en lo que va de 2022 se reciben más denuncias por delitos sexuales que en 2021, una situación que dispara las alarmas de los operadores de justicia. JS