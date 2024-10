Una fortaleza militar del siglo XIV acoge la primera muestra de Carlos Garaicoa en Italia

Roma – La primera exposición en Italia de Carlos Garaicoa, reconocido e innovador artista multidisciplinar cubano, se inaugura este domingo en la fortaleza de ‘Rocca Maggiore’, una imponente ejemplo de arquitectura militar del siglo XIV que domina la ciudad de Asis (Umbría, centro).

La muestra “Escuchar el vuelo de los pájaros”, que se podrá visitar hasta octubre próximo, recoge cuatro obras icónicas de Garaicoa (La Habana, 1967) que ofrecen una visión general de su trabajo en las últimas dos décadas: ‘Soñamos en la superficie rayada de un cristal’ y ‘Oratorio’, ambas de 2022; ‘No Way Out (2002) y Now Let’s Play to Disappear (I) (2001).

“Se trata de una exposición que ha nacido de una forma muy espontánea en este espacio arquitectónico fantástico y hemos escogido obras de dos momentos distintos que hablan de las ciudades, de como sus contradicciones nos afectan a nosotros”, explicó el artista cubano, que actualmente vive y trabaja en Madrid.

Se trata de reflexionar sobre “cómo vivimos, adonde vamos, qué queremos hacer con nuestra vida, como estamos transformando la realidad” con obras “que hablan de política, de historia, de la existencia humana básicamente”, añadió.

El trabajo de Garaicoa propone “un diálogo entre el arte y el espacio urbano, que posteriormente investiga la estructura social de nuestras ciudades en términos de arquitectura y uso del espacio” y “abarca muchas disciplinas diferentes mientras aborda cuestiones relacionadas con la cultura y la política desde una perspectiva cubana y europea”, indicaron los organizadores en un comunicado.

Aunque su tema principal siempre ha sido la ciudad de La Habana, donde nació, creció y estudió, ahora que vive y trabaja en Madrid, su obra “puede ser interpretada y aplicada en muchos contextos urbanos globales”.

Sus esculturas, dibujos, videos y fotografías encuentran una manera de criticar la arquitectura modernista utópica y las ideologías del siglo XX relacionadas con ella, examinando la ciudad como espacio simbólico representativo de nuestro tejido social, explican.

Las obras expuestas en Asís abordan temas como la imagen como reflejo, la explicación de la realidad y la dialéctica entre imagen y palabra, así como la investigación sobre el espacio urbano y arquitectónico, haciendo referencia también a la destrucción, sin olvidar a la ciudad ideal. Música, animaciones de vídeo, velas, luces, papel de arroz son algunos de los elementos usados por el artista cubano en sus poderosas instalaciones, además de dibujos o fotografías.

Carlos Garaicoa, que estudió termodinámica y posteriormente pintura en el Instituto Superior de Arte de La Habana (1989 – 1994), ha desarrollado un diálogo entre arte y espacio urbano a través del cual investiga la estructura social de nuestras ciudades en términos de arquitectura.

“Acoger la exposición de Carlos Garaicoa, en un lugar como ‘Rocca Maggiore’ es para nosotros motivo de orgullo, porque significa permitir a los visitantes admirar las obras de uno de los artistas contemporáneos más significativos, en un lugar que destila belleza en su majestuosidad arquitectónico”, subrayó Stefania Proietti, alcaldesa de Asís. EFE