Un parque de esculturas llena el paisaje de una mansión del siglo XVIII en el Reino Unido

Compton Verney (Reino Unido) – Un parque de esculturas de artistas como Sarah Lucas, Helen Chadwick o Erika Verzutti, puebla a partir de este mes de marzo los verdes terrenos de Compton Verney, mansión del siglo XVIII en el norte de Inglaterra.

Este 2024, cuando la casa cumple 20 años abierta al público, los jardines y las secuoyas convivirán con piezas de arte moderno y contemporáneo, como un caballo de porcelana, una característica araña gigante de Louise Bourgeois o una reinterpretación de una Venus desnuda junto al lago.

Para la directora general de Compton Verney, Geraldine Collinge, es un momento importante para la mansión museo, con trabajos «magníficos» en las diversas exposiciones que acoge, a través de las que se busca que los asistentes disfruten pero que también se hagan preguntas sobre cómo componen su identidad o sobre el uso del arte como propósito.

«Tenemos desde algunas piezas exquisitas de trabajos que no han estado aquí antes hasta las esculturas que obviamente cambian cómo la gente interactúa con el paisaje», dijo en declaraciones a EFE durante la presentación de los nuevos proyectos por el 20 aniversario.

Juego de contrastes

La unión de elementos aparentemente opuestos se repite a lo largo de toda la visita, tanto en el exterior como en el interior de la casa.

Según Collinge, ese contraste es un elemento más a tener en cuenta a la hora de seleccionar y ubicar las exposiciones, para lo que examinan las distintas «yuxtaposiciones» de localización —las habitaciones de la mansión frente a su terreno— o temporales —lo nuevo frente a lo antiguo—.

Un claro ejemplo se percibe en los árboles que crecen en el jardín desde hace varios centenares de años, junto a los que se elevan las ocho esculturas recién distribuidas por la superficie de Compton Verney, en una búsqueda de la comprensión del tiempo, como explicó la responsable del programa creativo en la casa museo, Abigail Viner.

En particular, se refirió al trabajo de Larry Achiampong, compuesto de cinco banderas que fomentan el panafricanismo desde una perspectiva poscolonial.

«También hace referencia al concepto del tiempo, acerca de cómo entendemos el futuro pensando sobre el pasado», reflexionó.

Además de la obra de Achiampong, se encuentran trabajos como ‘Standtune’ de Augustas Serapinas, ‘Piss Flowers’ de Helen Chadwick, ‘Spider’ de Louise Bourgeois o ‘Perceval’ de Sarah Lucas.

A excepción de la Venus desnuda, ‘Naked Venus’, de Erika Verzutti, que se ha asentado en la mansión para quedarse permanentemente, el resto de piezas permanecerán expuestas durante este 2024.

Reflexión en un espacio histórico

Al parque de esculturas en el exterior de la mansión, se suman otras cuatro nuevas colecciones y trabajos en el interior de la misma, todas ellas temporales, las cuales también buscan interactuar con el espacio en el que se ubican y lograr que el espectador se haga preguntas.

Por un lado, ‘A Spirit Inside’ (‘Un espíritu dentro’), dentro de la que se exhiben 600 obras realizadas por mujeres del 21 de marzo al 1 de septiembre, con trabajos de Dora Carrington, Paula Rego, Bridget Riley y Leonora Carrington, entre otras artistas destacadas.

Asimismo, hasta enero de 2025, permanecerá en la mansión el retablo ‘The Lamentation’ (‘La Lamentación’), cuyas tres partes se vuelven a reunir por primera vez en 30 años.

Finalmente, la colección ‘Landscape and Imagination: From Gardens to Land Art’ (‘Paisajes e imaginación: de los jardines al arte de la tierra’) estará abierta al público del 21 de marzo al 16 de junio de este año.

En ella, se incluyen trabajos como la acuarela ‘Harewood House from the South’ y ‘The Lake, Petworth, Sunset; Sample Study’ de JMW Turner, además de permitir que el público pueda crear su propio paisaje de ensueño. EFE