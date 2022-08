Un menor y una señora de la tercera edad mueren por COVID en Hospital Escuela

Tegucigalpa – En las últimas horas se reportan dos muertes por COVID-19 en el Hospital Escuela, confirmó este lunes el doctor Franklin Gómez.

El médico lamentó el doble fallecimiento a la vez que detalló que se trata de un niño de dos años de edad y una señora de la tercera edad.

El menor era procedente del departamento de Comayagua y llegó al principal centro asistencial con una severa afectación pulmonar, y lamentablemente pese a los intentos médicos no se pudo hacer nada, amplió el médico.

El especialista, recordó que el COVID sigue vigente y no distingue edades.

En el caso de la señora de la tercera edad, no estaba vacunada refirió el doctor Gómez, lo que es de bastante preocupación porque estos pacientes son los que se están complicando.

El COVID, no se ha ido, por lo que la población no debe confiarse, ni con las medidas de bioseguridad ni con las vacunas, deben complementar su esquema pidió el galeno y quienes no tienen ninguna dosis “por favor acudan a los centros de salud, hay suficientes vacunas”, no hay que perder la oportunidad de cuidar sus vidas cerro. LB