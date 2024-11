Tu Tarjeta Recargable TENGO disponible en las tiendas CIRCLE K a nivel nacional

Tegucigalpa – TENGO y Circle K realizan nueva alianza estratégica que permitirá a la población hondureña adquirir su tarjeta recargable Visa TENGO, la tarjeta más accesible e innovadora del mercado y que permite a cualquiera a acceder a un medio de pago seguro. Con esta alianza los clientes podrán obtener la tarjeta más segura del mercado, ya que es infoless (sin información), no tiene nombre en el plástico, no lleva número de verificación impreso, no expone la fecha de vencimiento y el número de la tarjeta aparece enmascarado.

-¡Es como el efectivo, pero mejor!

Además, le permitirá la facilidad de activar y administrar su tarjeta desde la App TENGO, bloquearla y desbloquearla en cualquier momento, personalizar su PIN de retiro y realizar sus compras en los millones de comercios afiliados a VIA a nivel nacional e internacional, así como realizar sus compras en línea y mucho más.

Jennifer Ruiz, gerente de Mercadeo de TENGO.

“Está es una tarjeta al alcance de todas, sin necesidad de abrir una cuenta de banco, sin requerir historial crediticio y sin tener cobros de membresías o anualidades, habilitándole la posibilidad de manejar su dinero en la tarjeta, recibir sus remesas y realizar sus compras en todos los comercios afiliados a Visa, así como pagar sus suscripciones en línea. En TENGO nos comprometemos a seguir liderando las iniciativas de inclusión financiera en Honduras y a transformar la manera en que las personas manejan su dinero”, mencionó Jennifer Ruiz, Gerente de Mercadeo.

Por su lado, Isabella Atala, gerente de Mercadeo de Circle K, agregó: “Estamos felices y muy seguros de que esta alianza estratégica Circle K y TENGO fortalecerá nuestra presencia en el mercado y será un gran éxito que nos permitirá brindarles una experiencia conveniente y segura a nuestros clientes. Ahora pueden encontrar las nuevas tarjetas recargables en nuestras tiendas Circle K a nivel nacional y hacer sus transacciones de manera rápida y segura”.

Erick Mejía, Gerente Comercial de CIRCLE K.

Además, las personas que adquieran, activen y compren con la tarjeta en las 19 tiendas de Circle K a nivel nacional, participarán de manera automática en el sorteo de una Tablet Samsung, parrilas para hacer paninis, barras de sonido y microondas. El cual tendrá vigencia hasta el 17 de febrero.

La tarjeta Recargable TENGO es mucho más que una simple tarjeta es una puerta de entrada hacia un futuro financiero más flexible, seguro y conveniente. Todos ahora podrán adquirirla en todas las tiendas CK a nivel nacional. ¡Es como el efectivo, pero mejor!