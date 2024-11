Trump preguntó si con 150,000 dólares se podía comprar el silencio de una actriz porno

Nueva York – El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) preguntó a su exabogado y hombre de confianza Michael Cohen cuál era el precio para conseguir que una supuesta aventura extramarital con la modelo Playboy Karen McDougal no saliera a la luz y pudiera salpicar a su campaña electoral de 2016.

«Entonces, ¿cuánto cuesta?, ¿uno-cincuenta (150)?, ¿cuánto tenemos que pagar por esto?», se escucha decir al exmandatario en un audio reproducido este lunes por la Fiscalía de Nueva York, en lo que supone la primera vez que se oye la voz de Trump durante el proceso.

El exjefe del Ejecutivo de EE.UU. está acusado de falsificación de documentos contables para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y salvaguardar así su reputación de cara a las elecciones de 2016, en las que a la postre acabaría imponiendo.

De forma paralela se le acusa de haber trabajado con el tabloide estadounidense The National Enquirer para ejercer la táctica de ‘catch and kill (‘atrapar y matar’) y adquirir así los derechos de publicación de supuestas aventuras amorosas, como la de McDougal, para finalmente dejarlos en un cajón y no publicarlos.

La grabación, que había sido facilitada previamente al jurado según medios estadounidenses, se tomó en una conversación entre Cohen y Trump para convencer al exeditor de The National Enquirer, David Pecker, de que sería reembolsado con los 150.000 dólares que abonó a la modelo para acallar su ‘affaire’.

«Era para poder enseñársela a David Pecker y que así escuchara la conversación, que supiera que el señor Trump le iba a devolver el dinero (…) También quería que siguiera siendo leal al señor Trump», argumentó este lunes Cohen sobre el motivo de esa grabación.

Minutos antes, el otrora mano derecha de Trump explicó que el magnate de los medios quería que el expresidente le devolviera los 150.000 dólares porque «era demasiado dinero para ocultárselo al consejero delegado de la empresa matriz» American Media, editora de la publicación.

Además, el exabogado añadió que Trump se hacía una idea del precio a pagar por silenciar esa historia porque previamente ya se había reunido con Pecker: «Por eso mencionó la cifra de 150», aseguró. JS