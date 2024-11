Trump celebra su triunfo sobre Haley en Nuevo Hampshire: «Qué gran victoria»

Nashua (EEUU) – El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) celebró este martes su victoria sobre la exembajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley en las primarias de Nuevo Hampshire y se proyectó ya como el candidato elegido de cara a las elecciones de noviembre.

«Hemos tenido una semana increíble», dijo ante sus seguidores después de que los medios estadounidenses, con cerca del 50 % de los votos escrutados, le hayan dado ya como vencedor de la noche, con casi 10 puntos porcentuales de ventaja frente a Haley (54,1 % contra 44,5 %).

Trump acumula así dos triunfos consecutivos desde que el proceso de primarias empezó el lunes de la semana pasada en los caucus de Iowa.

En esa primera cita quedó primero con un 51 % de los votos, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis (21,2 %), mientras que Haley sacó un 19,1 % y el empresario Vivek Ramaswamy un 7,7 %. Tanto DeSantis como Ramaswamy se han retirado de la contienda desde entonces.

El exmandatario republicano aprovechó ese impulso para subrayar que ya hay sondeos que lo proyectan como ganador en las elecciones presidenciales de próximo noviembre frente al demócrata Joe Biden, que aspira a la reelección.

Según una encuesta de Harvard CAPS-Harris difundida el lunes, Trump superaría al actual inquilino de la Casa Blanca por 7 puntos en ese eventual cara a cara, con porcentajes respectivos del 48 y del 41 %.

«Ganamos a Biden. Casi se podría decir: ¿Quién no? ¿Quién diablos no puede? Ese hombre no puede juntar dos frases seguidas. No puede encontrar las escaleras para bajar de un escenario», dijo sobre el presidente.

Trump también criticó el discurso optimista de Haley pese a haber quedado la semana pasada en tercer lugar y esta en segundo. «No permitamos que alguien se adjudique la victoria cuando tuvo una muy mala noche», concluyó. JS