“Traslado irregular de material electoral es inexcusable” afirma Maldonado Galeas

Tegucigalpa- El general en condición de retiro y analista, Luis Alonso Maldonado Galeas, cuestionó la gestión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas (FFAA) en la custodia del material electoral durante las elecciones primarias. Según el experto, lo ocurrido con el traslado del material sin la debida vigilancia militar representa una clara violación del mandato constitucional.

Maldonado Galeas recordó que el artículo 272 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad exclusiva de la “custodia, transporte y vigilancia” del material electoral, por lo que cualquier argumento que justifique su movilización sin control militar es inválido.

“No es excusable que un medio de transporte se mueva sin coordinación militar, sin el acompañamiento del custodio respectivo y del delegado electoral”, enfatizó.

El general retirado calificó de “inaceptable e inadmisible” que el jefe del Estado Mayor Conjunto haya permitido que unidades particulares trasladaran maletas electorales sin la custodia militar requerida. “Quedé sorprendido con el movimiento de esos vehículos, incluso con material abandonado. Esto no puede ser considerado un simple error logístico”, señaló.

Ante esta situación, Maldonado Galeas advirtió que debe haber una investigación interna dentro de las Fuerzas Armadas y una revisión externa a cargo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). “Si hubo intencionalidad, acciones deliberadas y planificadas, debe derivar en responsabilidades”, afirmó.

Además, sugirió que lo sucedido podría no ser un simple acto de negligencia, sino una posible conspiración que debe ser esclarecida. “En las Fuerzas Armadas, la supervisión es clave. Todo debió estar garantizado. No hay excusas para no cumplir con una tarea de esta magnitud”, concluyó.LB