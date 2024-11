Transportistas paralizan unidades en Tegucigalpa

Tegucigalpa – La dirigencia del transporte concretizó las acciones de protesta desde las ocho de la mañana de este lunes.

Así lo confirmó Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano, quien explicó que pese a que el gobierno anunció un acuerdo todavía no cumple con el pago del subsidio de cinco meses.

Entonces la única opción es protestar o cobrar la tarifa real, apuntó el dirigente del rubro.

Sin embargo, la dirigencia del rubro no quiere perjudicar al usuario, por lo que opta por las acciones de protesta.

Aunque no se trata de un paro nacional, las unidades del transporte bloquearon tanto la entrada y salida de la capital.

Los transportistas alegan que el gobierno les debe cinco meses de subsidio equivalente a 200 millones de lempiras.

El pasaje real es de 16 lempiras, pero los usuarios solo pagan 13 lempiras ya que el gobierno los subsidia, recordó.

De su parte, el también dirigente del transporte Marvin Galo, dijo que el titular del IHTT, no es un buen funcionario y no entiende de diálogo por lo que exigen reunirse con la presidenta Xiomara Castro, o con el asesor Manuel Zelaya Rosales, ya que consideran que con Rafael Barahona no llegaran a ningún acuerdo.