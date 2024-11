Transportistas de carga pesada suspenden paro en aduanas hasta nuevo aviso

Tegucigalpa- La dirigencia del sector de transporte pesado decidió este lunes suspender temporalmente el paro de actividades en las aduanas, que estaba previsto para este lunes

El motivo de la toma anunciada era por el cobro de 15 dólares por cada vehículo que ingresa al país.

Juan Fiallos, representante de los transportistas de carga pesada, anunció que se decidió la suspensión porque han preferido añadir otros temas para tratar todos los problemas a la vez con el gobierno para luego no tener que estar repitiendo la misma situación de reclamos.



Sin embargo, Fiallos advirtió que el paro nacional podría retomarse en las próximas horas o días no solo por el cobro en las aduanas, sino también porque tienen problemas con la extensión de las licencias de los conductores. «Decidimos suspender las tomas en las aduanas porque, además del problema del cobro al transporte, las tasas de cobro por el tratamiento tampoco les están dando las licencias a los conductores menores de 25 años», explicó Fiallos. «Queremos definir todos los puntos a tratar de una sola vez».



A pesar de la suspensión temporal, Fiallos señaló que las autoridades no han mostrado interés en resolver estos problemas. «Las autoridades han hecho caso omiso y no quieren desistir de los cobros, por lo que el paro se puede dar en cualquier momento», advirtió. «No hemos tenido ningún acercamiento con ninguna autoridad del gobierno, como si este tema no les interesara».



La situación en las aduanas y el cobro de las licencias siguen siendo puntos críticos para los transportistas, quienes consideran inminente una manifestación si no se atienden sus demandas.LB