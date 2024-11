Transportistas anuncian aumento de pasaje a 16 lempiras ante falta de respuesta del Gobierno

Tegucigalpa-A partir de la próxima semana, los usuarios de transporte público en Honduras enfrentarán un aumento en la tarifa de los «rapiditos», que pasará a 16 lempiras, según anunció el dirigente del sector, Wilmer Calix.

La medida se toma luego de que la deuda del gobierno con los transportistas supera los 200 millones de lempiras, según Calix.

«Se ha procurado el diálogo, pero no hubo ninguna respuesta oficial por parte del gobierno», afirmó Calix.

Según el comunicado emitido por la dirigencia del transporte, la próxima semana se implementarán medidas de presión debido a la falta de acuerdo. Calix subrayó que el incremento en la tarifa es un derecho que los transportistas tienen desde el año 2022, cuando el Gobierno de la República acordó modificar y bonificar el pasaje para un millón de usuarios, un beneficio que actualmente no pueden sostener.

La dirigencia del transporte, que ha estado negociando a nivel nacional, ha decidido tomar acciones ante la falta de pago del subsidio y la negativa del gobierno a ajustar la tarifa. Entre las medidas de presión, se encuentra el incremento en la tarifa a 16 lempiras. «Si el Gobierno no tiene capacidad para seguir pagando ese beneficio, debe ser cobrada la tarifa real», agregó Calix.

Los transportistas han informado que la última vez que recibieron un pago fue en febrero, y que en marzo solo se realizaron pagos parciales en algunas ciudades. Ante esta situación, la dirigencia ha resuelto ejecutar las medidas anunciadas, amparados en decretos que fueron aprobados por el Congreso Nacional.LB

A continuación reproducimos el COMUNICADO

Viernes 16 agosto 2024 Excelentísima señora presidenta de la república de HONDURAS Iris Xiomara Castro, autoridades y sociedad en general hacemos de su conocimiento público:

1. El sector transporte Urbano de las diferentes ciudades, Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula y la Ceiba se nos adeuda alrededor de 6 meses de bono compensatorio dicho compromiso fue un acuerdo con la señora presidenta el 12 de abril 2022.

2. Sé a mencionado por parte de autoridades del IHTT que no hay partida presupuestaria para hacer efectivo dichos pagos, por tal razón solicitamos se nos pague a la fecha y se nos otorgue el valor de tarifa real que ya está definido bajo una tarifa técnica de lps 16.00

3. Cómo es de su conocimiento seguimos sometidos ante los crecientes niveles de inseguridad y extorsión, igual que otros sectores de la población, (mercados, pulpería, barbería entre otros negocios) debido a la poca efectividad, coordinación y trabajo en equipo de los órganos de seguridad involucrados, los cuales en los últimos meses se han dedicado a buscar culpables y no asumir sus responsabilidades.

4. En vista que nos solicitaron un tiempo para dar respuesta el cual hemos cumplido muy respetuosamente, sin embargo, al ver la indolencia del IHTT y del gobierno central de no querer apoyar a más de un MILLÓN Y MEDIO de usuarios al no subsidiar más por servicio de transporte, nos vemos en la penosa situación de tomar acciones a partir de la próxima semana quedando claro que toda responsabilidad recae al gobierno central por no cumplir los acuerdos firmados

5. Solicitamos dar respuesta inmediata o una reunión al más alto nivel para dar soluciones tangibles.

6. Pedimos disculpas a toda la población Hondureña por cualquier inconveniente que se pueda generar a falta del incumplimiento del gobierno.

Transporte Urbano del país