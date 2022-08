Transporte de carga pesada emplaza al gobierno, sino a paralización el martes, anuncia su dirigencia

Tegucigalpa – Edgardo Meléndez, dirigente del transporte de carga pesada dijo este lunes que esperan respuesta del gobierno este día de lo contrario habrá paro de unidades a nivel nacional a partir del martes 02 de agosto del presente año en la zona norte de Honduras.

– La paralización será en La Ceiba, toda la CA-5, Danlí y zona central.

“Hace dos meses se detuvieron los paros por el pago de las tarifas del transporte de carga y no se cumplió, además las básculas en las carreteras siguen sobrecargando los camiones y otra cosa, este es el punto más delicado: en el ministerio de Energía, la dependencia de comercialización de combustibles que no atienden a nadie”, inició diciendo.

Meléndez, señaló que siguen siendo ignorados por las autoridades “no es posible que no atiendan a los transportistas si nosotros somos miembros de la cadena de distribución de combustibles del país, tan importante son las compañías gasolineras y petroleras como también el transporte de carga”.

En ese sentido, advirtió que, si este lunes las autoridades no dan respuesta a sus peticiones, mañana martes inicia la paralización de unidades a nivel nacional, ya no vamos a llamar a nadie, si ellos quieren resolver esto tendrán que llamarnos ellos, ya es demasiado, hemos estado estos meses llamando y no contestan, es claro que no les interesa.

Finalizó pidiendo a los funcionarios del sector transporte público “a que si no son cocientes del compromiso que tienen que renuncien y den oportunidad a persona que sean más eficientes, vamos a poner una denuncia por violación a los deberes de los funcionarios, además queremos que se conozca cual es la calidad del combustible que está vendiendo”. JP