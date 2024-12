Trabajadores y empresarios acuerdan ajuste al salario mínimo  

Tegucigalpa – Trabajadores y empresarios anunciaron este lunes que el aumento salarial de los próximos dos años será de entre 5.5 % y 7 %, con efecto retroactivo desde enero del presente año.

Según lo anunciado por las partes, la empresa privada tendrá 60 días para pagar los dos meses diferidos.

Los sectores también acordaron que el aumento salarial para el sector maquila será para los próximos 3 años.

Tabla de ajustes

El ajuste para las empresas de 1 a 10 empleados será de 5.5 %; de 11 a 50 trabajadores 5.5 %; de 51 a 150 trabajadores 6.5 % y para las grandes empresas de más de 151 trabajadores tendrá un aumento sobre la base del salario mínimo de 7%. Estos mismos porcentajes serán aplicados el próximo año, ya que el acuerdo es para dos años.

El ajuste oscilará entre 450 y mil 70 lempiras por año.

En el caso de las maquilas, según lo detallado por el representante de la empresa privada en la mesa tripartita, Fernando García, es un acuerdo por tres años, en porcentajes de 6.5 %, 7.5 % y 8 %, respectivamente.

Diálogo nacional

“Nos sentimos satisfechos de haber llegado al acuerdo, ha sido complejo, el país está pasando por una situación complicada con respecto a la competitividad si nos comparamos con países del resto de la región”, resaltó García, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

El ejecutivo refirió además que este acuerdo es la prueba de que en Honduras es posible llegar a acuerdos cuando hay voluntad política, respeto, tolerancia y ganas de salir adelante.

“Esto debería servir de base para otros temas de interés nacional”, dijo al mencionar que hay que trabajar temas como la invasión de tierras, inversión, simplificación administrativa y seguridad ciudadana, entre otros.

En los mismos términos se pronunció Daniel Facussé, representante de maquila en la mesa bipartita (obreros-maquila), ya que este año las negociaciones comenzaron entre las partes y luego llegaron a la mesa tripartita.

“Creemos que los pasos que hemos dado son para poder crear empleo, para proteger el que hay y para promocionar nuestro país a nivel internacional para que pueda venir trabajos dignos para todos los hondureños”.

Fuga de mano de obra

El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, señaló que si bien no hay satisfacción plena, tampoco insatisfacción absoluta. “El acuerdo respeta la micro y mediana empresa, independientemente que no satisfaga exigencias”, dijo.

El dirigente obrero lamentó la fuga de mano de obra que sufre el país. “El problema del sector privado no es de demanda de oferta laboral, es que no existe la mano de obra calificada ni la no calificada, está emigrando para Estados Unidos y Europa, esto es grave”, manifestó.

En ese sentido, haber alcanzado un acuerdo es importante, destacó Durón “Honduras necesita acciones de consenso y que más que entre el sector privado y el sector laboral, con la intervención del gobierno hicieron una demostración de que sí podemos mejorar las cosas de la crisis que tiene el país en este momento”, enfatizó. VC