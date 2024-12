Tomadas las instalaciones del IHSS en San Pedro Sula por la red de sindicatos de la maquila

Tegucigalpa- La Red de Sindicatos de la Maquila ha tomado este viernes las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, como forma de protesta ante la falta de atención de calidad y el desabastecimiento de medicamentos.

Los manifestantes, encabezados por Pedro Arreola, representante del sindicato, exigen mejoras inmediatas en la atención médica y en el suministro de medicamentos, así como la agilización de procedimientos médicos como las resonancias magnéticas.

«Estamos aquí para exigir al Seguro Social porque estamos cansados de tanta injusticia debido a la falta de medicamentos, la mala atención y la ausencia de servicios especiales como las resonancias», declaró Arreola.

El sindicato ha intentado resolver estos problemas a través del diálogo, habiéndose reunido anteriormente con el director del IHSS, el doctor Carlos Aguilar.

Aunque se alcanzaron algunos compromisos, los sindicalistas aseguran que no han visto avances significativos. «Hemos agotado las instancias de arreglo directo. Nos reunimos con el director y se hicieron algunos compromisos, pero no hemos visto avances. Por lo tanto, tenemos que tomar acciones porque no nos quedaban otras instancias», afirmó Arreola.

Los problemas mencionados por los manifestantes incluyen la crisis en la disponibilidad de resonancias magnéticas, con máquinas fuera de servicio y citas programadas con hasta dos años de espera, y una mala administración de los servicios de rayos X.

«Históricamente, las malas administraciones han venido una tras otra y el Seguro Social sigue igual o peor. Ya no podemos seguir esperando; la única manera de ser escuchados es exigiendo en la calle», concluyó Arreola.

Se estima que los derechohabientes representados en la maquila son unos 90,000, quienes demandan soluciones urgentes a las deficiencias del sistema de salud del IHSS. LB