Todavía se está lejos de resolver crisis de energía en Honduras, según AHER

Tegucigalpa – Samir Siryi, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), dijo que todavía se está lejos de resolver la crisis de energía y mientras no se reduzcan las pérdidas ésta seguirá afectando a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El director de la AHER, se refirió este martes a la firma de un acuerdo de 16 contratos que involucra a 14 empresas generadoras de energía eléctrica con el gobierno hondureño que asegura, permitirá un ahorro de unos mil millones de lempiras anuales al Estado.

“Nos hemos sentado con el gobierno y a través de la comisión de auditoría se ha comprobado que no todas las empresas pueden llegar a ese nivel de precios por las condiciones contractuales de financiamiento, ahí es donde poco o nada pueden hacer empresarios y gobierno”, explicó.

Felicitó a las empresas que lograron llegar a un acuerdo producto del diálogo y consenso, sin embargo, reconoce que quienes pudieron llegar a ese pacto con el Estado, es porque están en otro nivel, respecto a sus condiciones financieras.

Asimismo refirió que los problemas del sector energético nacional, son múltiples, pero es preciso y urgente atender las pérdidas técnicas y no técnicas, que alcanza el 35%, pues son estas las que generan el déficit financiero más grande la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Según Siryi, mientras no se atienda el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, la estatal eléctrica, seguirá sumergida en la crisis, no tendrá liquidez y menos la oportunidad de hacer inversiones que permitan la solución a los problemas económicos.

“Estamos todavía lejos de poder resolver, pero en estos momentos es donde todos los recursos, tiempo y enfoque de la ENEE tienen que ser enfocados a la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas”, subrayó previo a finalizar el experto en energía.

Al concluir estableció que, en el subsector eléctrico, se necesitan unos 3 mil millones de dólares, 1,000 para distribución, 800 para transmisión y al menos 1,200 para generación de energía. JP