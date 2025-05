“Todas las empresas pagan impuestos, no existen exoneraciones como se cuestiona”, argumenta presidente de la CCIT

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, rechazó contundentemente las afirmaciones que aseguran que las grandes empresas en Honduras no pagan impuestos, al tiempo que cuestionó la claridad y el enfoque de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria impulsada por el Gobierno.

“Todas las empresas pagan impuestos; no existen exoneraciones como se cuestiona. Y no está claro a quiénes quieren aplicar esta ley”, expresó Fortín durante una comparecencia ante medios de comunicación.

Según el dirigente empresarial, existe una narrativa errónea sobre los supuestos beneficios fiscales a favor de las grandes compañías, cuando en realidad, afirmó, no hay tal impunidad tributaria.

Fortín aseguró que estaría dispuesto a apoyar la iniciativa si se le demostrara con datos concretos cómo la nueva normativa beneficiará a los sectores más vulnerables del país. “Yo sería el primero en estar de acuerdo si a mí me citaran con números cómo va a beneficiar esa normativa a la gente de escasos recursos, a los microempresarios, y cómo va a hacer para que cierta parte del país pague más impuestos”, señaló.

A renglón seguido se refirió a los 60 mil millones de lempiras que el Gobierno ha señalado como exoneraciones, Fortín aclaró que una parte importante de ese monto corresponde a productos de la canasta básica y no a beneficios fiscales indebidos a empresas. “Eso no es exoneración. La mitad de ese monto es canasta básica. Que me prueben que las grandes empresas no pagan impuestos, eso es mentira”, argumentó.

El presidente de la CCIT también cuestionó los intentos del Gobierno de modificar los actuales regímenes fiscales sin un plan claro sobre cómo funcionarán los nuevos esquemas. “Quieren cambiar los regímenes de exoneraciones fiscales que ya tenemos por otros que ni sabemos cómo van a funcionar”, advirtió. LB