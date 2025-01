San Pedro Sula – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, instó este jueves al gobierno a agotar todas las instancias diplomáticas con Estados Unidos tras que asuma su nuevo presidente Donald Trump el próximo 20 de enero.

– Qubain insta agotar todas las instancias diplomáticas con el gobierno de Trump.

“Hacemos un llamado que agotemos todas las instancias diplomáticas de la comunicación y del diálogo con el nuevo gobierno de Trump para resolver problemas sin ir a lo extremo”, dijo a periodistas en San Pedro Sula.

Expresó que cualquier dificultad, problema o conflicto sucede en las familias, y que EEUU es el socio, cooperante y aliado principal de Honduras.

El 1 de enero en cadena nacional de radio y televisión, la presidenta Xiomara Castro amenazó con retirar la base militar de EEUU en el sector de Palmerola si Donald Trump cumple con deportar masivamente a migrantes hondureños.

Titular de la CCIC recuerda al gobierno que EEUU es el principal socio y que migrantes sostienen la economía

San Pedro Sula – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, instó este jueves al gobierno a agotar todas las instancias diplomáticas con Estados Unidos tras que asuma su nuevo presidente Donald Trump el próximo 20 de enero.

– El presidente de la CCIC insta agotar todas las instancias diplomáticas con el gobierno de Trump.

“Hacemos un llamado que agotemos todas las instancias diplomáticas de la comunicación y del diálogo con el nuevo gobierno de Trump para resolver problemas sin ir a lo extremo”, dijo a periodistas en San Pedro Sula.

Expresó que cualquier dificultad, problema o conflicto sucede en las familias, y que EEUU es el socio, cooperante y aliado principal de Honduras.

El 1 de enero en cadena nacional de radio y televisión, la presidenta Xiomara Castro amenazó con retirar la base militar de EEUU en el sector de Palmerola si Donald Trump cumple con deportar masivamente a migrantes hondureños.

Sobre esto, el presidente de la CCIC descartó que haya deportaciones masivas de hondureños de suelo estadounidense, indicando que depende de la capacidad de los trámites.

“No creo que no va a pasar, Trump ha sido presidente en años anteriores y no ha hecho eso, no es el tiempo para hacerlo”, recordó.

Advirtió que si hay deportaciones masivas de hondureños sería crítico y representaría un colapso para la economía del país.

Qubain detalló que en el último año las remesas en el país fueron más de nueve millones de lempiras.

Señaló que la base aérea militar Soto Cano es una historia de cooperación y brinda seguridad a toda la región.

El presidente de la CCIC detalló que la base aérea consiste en unos 500 militares estadounidense e igual número de civiles hondureños.

EEUU no da ningún punto de amenaza para Honduras, más bien es un apoyo del hermano mayor que está pendiente de las catástrofes naturales, subrayó.

Reiteró que se tiene que utilizar todas las vías para mantener una relación sana y de armonía con el principal aliado y socio comercial. AG