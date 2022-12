Tite: «Pelé es el único delante del que he temblado»

Doha – Tite, seleccionador de Brasil, afirmó que Pelé ha sido la única persona delante de la cual se ha puesto a temblar al conocerle.

Tite fue preguntado por el astro del fútbol, debido a la preocupación por su reciente hospitalización.

«Es la única persona con la que me he puesto a temblar al conocerle. Era 2018 y me dijeron que fuera a Pelé y le diera un abrazo. Me levanté y estaba temblando, me sudaba la mano, el pulso se me aceleraba. ‘Voy a tener la oportunidad de agradecer al hombre de toda una generación’. Le di las gracias», dijo Tite.

Los mensajes de apoyo a Pelé han sido habituales en las últimas horas en todo el mundo y especialmente en Catar, donde se celebra la Copa del Mundo. Futbolistas como Harry Kane y Kylian Mbappé han transmitido fuerza al brasileño, ante los rumores que situaban su estado de salud en situación crítica.

El propio Pelé, a través de sus redes sociales, trató de tranquilizar este viernes al mundo del fútbol.

«Mis amigos, quiero mantenerlos a todos tranquilos y con el pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre», afirmó el tricampeón mundial, de 82 años, en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram. JS