Timothée Chalamet desata la locura en la alfombra roja veneciana

Venecia (Italia) – El actor estadounidense Timothée Chalamet desató hoy la locura entre cientos de personas a su paso por la alfombra roja del Festival de Venecia, donde apareció con un entallado traje del mismo color y la espalda al descubierto para presentar su última película, «Bones and all».

Chalamet se encuentra en la Mostra veneciana por el estreno de esta película con la que el italiano Luca Guadagnino, quien le catapultó a la fama con «Call me by your name» (2017), aspira a conquistar el León de Oro de esta 79ª edición del certamen.

Para la ocasión, el Palacio del Cine asistió a una avalancha de seguidores y curiosos que guardaron su espacio desde primera hora de la mañana, con pancartas y cámara en mano, pero también con paraguas para protegerse del sol durante las largas horas de espera.

Chalamet desató una auténtica locura entre sus fans al aparecer con gafas de sol y vestido con un entallado y brillante conjunto rojo compuesto por pantalón y una parte superior con un foulard que solo cubría su pecho pero dejaba la espalda totalmente descubierta.

Antes de él, llegaron el realizador Guadagnino, que ha adaptado en su séptimo largometraje la novela homónima de Camille DeAngelis, así como la coprotagonista, Taylor Russell, con un voluminoso vestido verde y guantes blancos.

Los dos jóvenes actores protagonizan a una pareja de muchachos abandonados y marginados por su idéntico y feroz instinto caníbal y que acaban buscando juntos su lugar en el mundo.

El estreno de esta tercera jornada del certamen estuvo acompañado por numerosas estrellas, algunas españolas como el actor Jaime Lorente, mundialmente conocido por su papel como Denver en «La casa de papel», María Pedraza o la modelo Eugenia Silva.

También desfilaron por la alfombra roja otras estrellas como la británica Simone Ashley, famosa por su trabajo en la serie «Bridgerton»; o las actrices estadounidenses Sydney Sweeney y Maude Apatow de la serie «Euphoria». AG