TENGO y Supermercados La Colonia lanzan la “Tarjeta Recargable Visa”

Tegucigalpa- Tengo y Supermercados La Colonia realizaron este jueves el lanzamiento de la “Tarjeta Recargable Visa TENGO” para facilitar a sus clientes un uso mejor de sus finanzas.

La tarjeta podrá ser adquirida en todas las 62 tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional.

La alianza entre estas dos reconocidas empresas es para facilitar a sus clientes la inclusión financiera del país.

“Esto permitirá a miles de hondureños un acceso a un medio de pago seguro, accesible e innovador, la tarjeta es la más segura del mercado, no contiene información visible, no tiene nombre el plástico, no lleva código de verificación impreso, no lleva fecha de vencimiento y su número esta enmascarado, dijo la gerente de mercadeo de TENGO, Jennifer Ruiz.

Agregó que la tarjeta también permite administrar, bloquear y desbloquear, realizar compras nacionales e internacionales, comprar en línea, recibir remesas, realizar envíos de dinero y más.

“Nuestra Tarjeta Recargable nos permite transformar la manera en que las personas manejan su dinero, asegurando nuestro compromiso para liderar iniciativas de inclusión financiera en todo el país”, sostuvo.

Indicó que para obtener la tarjeta no se necesita una cuenta bancaria y no requiere de un historial crediticio, ni se requiere el pago de membresía.

El producto estará al alcance de todos los clientes y la misma se puede adquirir con 150.00 lempiras y se podrá recargar en cualquiera de las 62 tiendas de Supermercados La Colonia, apuntó.

Por su parte, Harold Lovo Gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia dijo que “hoy marcamos un hito significativo en nuestro compromiso con la inclusión financiera de nuestro país, es por ello que para nosotros es un privilegio anunciar nuestra asociación con TENGO”.

Agrego que esta tarjeta representa mucho más que un medio de pago, es una herramienta para la inclusión, la seguridad y la innovación tecnológica, mejorando de esta manera la calidad de vida de todos los clientes.

A partir de hoy los clientes de TENGO y Supermercados La Colonia podrán adquirir la Tarjeta Recargable Visa y pagar con ella misma las compras que realicen en el supermercado. IR