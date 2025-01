Taxistas exigen incremento de 10 lempiras a la tarifa en la capital, IHTT lo desautoriza

Tegucigalpa – La dirigencia del rubro de taxi exige un incremento de 10 lempiras a la tarifa del transporte ante la falta del pago compensatorio.

«No podemos subsistir con una tarifa de 20 lempiras porque todo se ha incrementado», dijo un dirigente del rubro.

Agregó que se registró un incremento de más de un lempira al galón de gasolina, eso se refleja en el incremento en los repuestos, llantas y mano de obra.

Afirmó que se unirán a la petición del transporte urbano ya que también les deben siete meses de bono compensatorio.

Ante la petición del rubro de taxi, el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona rechazó contundentemente que se vaya a realizar un aumento en la tarifa del transporte público ante exigencias de dirigentes de este rubro por la falta de pago del bono compensatorio.

“Un no contundente a pensar o tener una idea descabellada que habrá un incremento al pasaje, eso no sucederá en el presente gobierno, hay uno que otro cabeza caliente, sobre todo en el Distrito Central que sale de vocero o se autodenominan voceros queriendo dar noticias negativas o queriendo atemorizar con situaciones de ese tipo, pero no hay ningún incremento”, aseveró.

Barahona añadió que “se les pagó hasta el 30 de junio tal cual se les manifestó el año pasado que se iba a pagar y que lo demás se iba a resolver con el presupuesto del 2025, pero que vengan ahora de forma irresponsable a decir estas cosas, es de verdad ser mal agradecido y altamente irresponsable, en virtud que eso fue lo establecido en las reuniones”. IR