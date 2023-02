Tasa de fertilidad proyecta décadas de la India como la más poblada del mundo

Nueva Delhi – La tasa de fertilidad y un mayor segmento de población joven, aceleran el crecimiento demográfico de la India, que se proyecta ya como el país más poblado del mundo, y que podría necesitar de décadas para ralentizar ese crecimiento.

Aunque la India no tiene un censo de población desde 2011, varias estimaciones basadas en datos de Naciones Unidas calculan que la población de la India supera los 1.423 millones de habitantes, lo que sobrepasa las mismas proyecciones sobre China, que ha sido el país más habitado del mundo desde 1950.

EL MUNDO CRECE MÁS RÁPIDO EN LA INDIA

Un informe del Pew Research Center publicado esta semana apunta que, según la estimación de la ONU, y en un escenario de «variante» que promedia el comportamiento histórico, la India rebasará los 1.500 millones de personas para 2030 y continuará aumentando hasta 2064, cuando alcanzará un máximo de 1.700 millones.

Incluso en un escenario de «variante baja», con una tasa de nacimientos de 0,5 por debajo de la media, la población de la India no disminuirá hasta 2047. O si la tasa de fertilidad aumenta al menos un 0,5 por encima del escenario medio, la población del país superaría los 2.000 millones de personas para 2068.

Desde 1950, cuando la ONU comenzó a hacer registros, la población de la India ha crecido en más de mil millones de personas, más que la población total de Europa, y continua ascendiendo, a diferencia de China que por primera vez en décadas ha comenzado a mostrar un crecimiento negativo.

Según el censo de 1941, la India tenía unos 360 millones de habitantes, lo que significa que la nación ha casi multiplicado por cuatro su población desde su independencia del Imperio británico, en 1947.

NO SE PUEDE SER CHINA

A diferencia de China, el crecimiento de la población de la India podría significar también más pobreza, desempleo, problemas de saneamiento, y necesidad de desarrollo. Estos efectos se hicieron sentir durante la pandemia del coronavirus, con la rápida expansión del virus entre sus más de 1.400 millones de habitantes, e insuficientes hospitales y recursos para atender a toda la población.

Para la directora de Population Foundation of India, Poonam Muttreja, el escenario exige un cambio de paradigma e incluir en la agenda a quienes han sido tradicionalmente excluidas de los planes de desarrollo, «en particular aquellas mujeres que tienen más hijos de los que desearían tener y, en términos más generales, la gran mayoría de las mujeres, no sólo las pobres, que carecen de autonomía sobre sus propios cuerpos para tomar decisiones sobre el matrimonio y la reproducción», dijo a EFE.

Las especulaciones sobre la implementación de controles reproductivos rígidos tienen que terminar, según la experta, que sostiene que «no hay ninguna necesidad de políticas coercitivas de planificación familiar», y que han sido estas las que han llevado a China al centro de una crisis demográfica.

LA POBLACIÓN QUE NO ENVEJECE

La recolección de datos de Pew Research Center indica también que a diferencia de los otros dos países más poblados del mundo, China y EE.UU., con poblaciones que envejecen rápidamente, más del 40 % de los indios son menores de 25 años.

De hecho, «hay tantos indios en este grupo de edad que aproximadamente una de cada cinco personas en todo el mundo menores de 25 años vive en la India», señaló el informe. Esto supone una población más joven a la china, con una edad promedio de 39, o de Estados Unidos, con un promedio de 38 años.

Según Muttreja, esta población joven es un enorme potencial para contribuir a la economía nacional, pero teniendo en cuenta las desigualdades, la pobreza, y otros asuntos sociales, es imperativo invertir en salud, nutrición, educación, capacitación y empleo.

Esto es indispensable «antes de que se cierre la ventana generacional», subrayó.

De acuerdo con Pew Research Center, la proporción de indios mayores de 65 años representan solo el 7% de la población de la India y es probable que esa cifra se mantenga por debajo del 20 % hasta 2063 y no se acerque al 30 % hasta 2100.

Mientras que la estimación de la ONU para el promedio mundial prevé que las personas de 65 años o más aumenten del 9,3 % en 2020 al 16,0 % en 2050. JS