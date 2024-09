Suspenden las visitas en las cárceles para Semana Santa

Tegucigalpa – La Policía Militar de Orden Público (PMOP), encargada de la administración de las cárceles, decidió suspender la visita de familiares a reclusos durante la Semana Santa.

Así lo informó este lunes el comandante de la PMOP, Ramiro Muñoz, quien descartó que los policías militares vayan a gozar de asueto durante la Semana Santa.

Aclaró que los policías militares encargados de vigilar las cárceles serán asignados a otra función como patrullaje en lugares que quedan vacíos por el viaje de turistas o dar vigilancia durante los desplazamientos.

“No habrá visitas para poder utilizar a los policías militares que apoyan en las visitas en los patrullajes de barrios y colonias para evitar asaltos a sus viviendas”, dijo Muñoz.

Comentó que la cantidad de policías militares que debe de haber en días de semana es normal, pero que en los días de visita que es sábado y domingo, hay que incrementar el presupuesto y la cantidad de agentes.

Si no hay una visita, lo que podemos hacer, es utilizar este personal para cuidar el resto de la población o patrullar sectores donde están los turistas, remarcó.

Tenemos esta responsabilidad y la tenemos que cumplir, no hay espacio para que un oficial vaya a salir, debe efectuar su tarea en la seguridad ciudadana, insistió.

Por otro lado, se refirió al tema de gobernabilidad en los centros penitenciarios manifestando que las organizaciones criminales “se someten o se someten, no hay otra opción”.

No asumimos esta responsabilidad en los centros penales para negociar la autoridad con ellos, la tenemos nosotros, afirmó.

La palabra que gobiernan organizaciones criminales debemos borrarlas de la mente del pueblo hondureño porque no va a pasar, aseveró el comandante de la PMOP.

Muñoz indicó que hay alrededor de 25 mil privados de libertad en las cárceles que están pensando como delinquir o como ingresar ilícitos en los centros penales.

La única forma que los criminales gobiernen es que las autoridades lo permitan y no creo que me hayan puesto aquí para que maras y pandillas gobiernen en las cárceles, que lo intenten, pero no va a pasar, enfatizó. AG