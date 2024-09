“Solo puedo lamentar la pérdida de mi hijo”: expresidente Lobo

Tegucigalpa – “No tengo más que lamentar haber perdido a mi hijo, no hay nada que me pueda devolver a mi hijo”, dijo el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), tras conocer la muerte de uno de los asesinos de Said Lobo junto a otros tres jóvenes el 14 de julio de 2022.

El exmandatario hondureño expresó que han tenido que vivir con el dolor de la muerte de su hijo y aprender a superarlo poco a poco.

Sobre la muerte de Erick David Macías Rodríguez, quien ya cumplía una condena por la masacre en la que murió su hijo, dijo que no lo conoció y que nunca asistió a alguna audiencia de los presuntos responsables.

“Ya días estoy pendiente de visitar la DPI para ver qué más nos pueden brindar sobre la investigación y no he ido porque al final no hay nada que nos pueda devolver a nuestro hijo”, declaró el exgobernante.

Agregó que sólo les queda superar la muerte porque eso duele.

Según comunicado de las autoridades penitenciarias, Macías se habría quitado la vida, un hecho que debe ser inventigado por las autoridades de medicina forense.

Macías junto a otras dos personas habían sido declarados culpables del asesinato de Said Omar Lobo Bonilla (hijo de Porfirio Lobo), José Salomón Vásquez Chávez (sobrino del diputado Walter Chávez), Norlan Enrique Rivera Rodríguez (motorista de Said Lobo) y Luis Armando Zelaya Rivera (sobrino político de Romeo Vásquez).

La audiencia de determinación de la pena fue programada para el 6 de junio a partir de las 1:30 de la tarde, en la que las partes procesales pedirán solicitarán que se impongan las penas. IR