Sitrainfop cumple cinco días en paro y pide cabeza de su director

Tegucigalpa – Los miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), cumplen este martes cinco días de protestas y exigen el despido de su director Freddy Cerrato en San Pedro Sula.

– El director sostuvo que él está tratando de sanear las finanzas de la institución.

Según los sindicalistas el director de la institución les está violentando sus derechos ya que él no respeta el contrato colectivo.

Los manifestantes tienen en San Pedro Sula cinco días de paro de labores, “estamos en la lucha y no vamos a dejar que se violente nuestro contrato colectivo que por años lo hemos venido defendiendo”, dijo una de las sindicalistas.

En ese sentido, pidieron a la presidenta Xiomara Castro cesarlo de su cargo.

“Vamos a esperar este día para ver si nos resuelven, sino la protesta se extenderá a otras zonas”, apuntó la sindicalista.

Por su parte, Cerrato dijo que el sindicato quiere un aumento anual del 6%.

En ese sentido, sostuvo que él está trabajando con el objetivo de fortalecer la institución y no cerrar el mismo.

“Estas personas ganan hasta 100 mil lempiras y no se puede seguir así, hay que sanear esta institución, hay que revisar la situación económica del Infop y así determinar si es viable o no lo que ellos solicitan, ellos tienen varios beneficios y no se les está quitando”, señaló.

Agregó que se debe ser razonable en las peticiones que ellos hacen ante la situación que enfrenta la institución.

IR