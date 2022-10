Sistema sanitario saldrá de la crisis, dice ministro de Salud tras nueve meses sin soluciones en Honduras

Tegucigalpa – José Manuel Matheu, ministro de la Secretaría de Salud (Sesal), dijo que el sistema sanitario nacional saldrá de la crisis en que se encuentra, esto pese a que ya transcurrieron nueve meses desde que fue asignado para liderar el tema de la salud en Honduras.

“Dejaremos un sistema robustecido, favorecido, estamos trabajando en el nivel más alto de los hospitales, pero también en el primer nivel de atención, lo que pasa es que en Honduras, alguna gente le gusta hacer lo de las gallinas, que hay que cacarear cada vez que se hace algo”, dijo.

Agregó que no le interesan los halagos por hacer su trabajo, tengo la confianza plena de la presidenta Xiomara Castro, estuvimos con ella reunidos más de tres horas y estamos cumpliendo con sus instrucciones y asignaciones.

En tal sentido, externó “se nos acusa que no tenemos medicamentos, que no tenemos los pagos al día y se les olvida que al ser yo médico de tantos años en los hospitales, yo sé lo que había de medicinas en los hospitales todos los días nos mandaban el listado de lo que había”.

El funcionario dijo que “generalmente se tienen al menos 70 productos, donde no había ni relajantes musculares, hoy en día se tiene un abastecimiento del 70% y el Seguro Social tienen 63% no es que no quiera comprar los medicamentos eso no es así”, subrayó.

Finalizó diciendo que “lamentablemente no tengo proveedores que nos puedan tener los medicamentos para el día siguiente, es la situación mundial en que estamos, no hay porque todos se los llevan para Ucrania, hay cosas que la gente juzga sin saber”.

Desde que la presidenta Xiomara Castro, tomó posesión del poder, el personal de salud, ha venido realizando casi a diario protestas, por falta de pagos de salarios y desabastecimiento de medicamentos en los hospitales del país. JP