Sinner asegura que jugará el Roland Garros sólo si está al «cien por cien»

Roma – El tenista italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, aseguró este domingo que jugará el torneo de Roland Garros sólo si está «al cien por cien», durante una rueda de prensa organizada en Roma después de haber anunciado que no participará en el Masters 1000 de la capital italiana por el problema en la cadera derecha que le obligó a retirarse en Madrid.

«Pensábamos que no era un problema grave, pero con la resonancia magnética vimos que algo andaba mal, no quiero decir exactamente qué, pero tenemos todo bajo control. Si el problema no se soluciona al cien por cien, pararé de nuevo. No quiero desperdiciar tres años de mi carrera en el futuro. No tengo prisa», dijo el tenista italiana.

Sobre su dolor en la cadera explicó: «Antes del torneo de Madrid me sentía mejor, luego algunos días sentí más dolor, otros menos, pero fue una situación extraña. Sabía que algo andaba mal. En Múnich hicimos otras pruebas y tomamos esta decisión difícil para mí».

Aunque para él «Roma es quizás el torneo más especial del año», agregó que lo tiene que aceptar. «Puede suceder, tengo 23 años este año y espero jugar otros 10 años aquí, incluso 15, ¿por qué no?», dijo.

«Ahora me doy cuenta de que el descanso es muy importante. Será un período sin jugar, tenemos que ver a partir de la próxima semana cómo trabajar, pero todavía tenemos que decidir. Obviamente la preparación para París no será óptima, estamos bastante justos, pero mi equipo y yo daremos el máximo para llegar con un alto porcentaje a competir en París», añadió Sinner.

El italiano, asimismo, subrayó: «Sólo jugaré si estoy al cien por cien. Si hay alguna duda ya veremos».

La de Sinner es la segunda excelente baja en Roma, después de que el número 3 del mundo, el español Carlos Alcaraz, también anunciase su ausencia en el torneo por una lesión en un codo.

«No es fácil escribir este mensaje pero después de hablar nuevamente con los médicos y especialistas sobre mis problemas de cadera, debo anunciar que lamentablemente no podré jugar en Roma», anunció el jugador italiano en sus redes sociales este sábado. EFE