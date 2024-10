Sin una causa abierta contra JOH, no podrá ser privado de dominio, según abogado 

Tegucigalpa – El abogado Javier Sandoval considera que las autoridades hicieron las cosas al revés en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en New York, Estados Unidos ya que en el país no hay una causa abierta en contra de Hernández.

“Siempre dijimos que el show que fue a hacer el Ministerio Público a New York fue simplemente un hecho que nos llena de vergüenza en vez de llevarnos a un escenario de persecución del delito”, dijo.

Para el letrado, fue Honduras quien tenía que proporcionarles a los fiscales o a la DEA, y lo que fui a buscar para ver que le podemos salvar, “aquí no estamos buscando qué quitarle o qué asegurarle, sino cómo le podemos salvar”, afirmó.

Sandoval también dijo que los bienes que se le han asegurado al exmandatario “no es coherente con la magnitud de la participación de él en saqueo del país y mucho menos de los bienes que pueden ser provenientes de la actividad el narcotráfico”, dijo el profesional del derecho.

“Yo creo que aquí nos centramos en hacer show político o un show mediático más allá de lo que realmente debe ser, ya que la masa de bienes que tiene esta familia está vinculada, no es lo mismo que él dijo en el juicio, no son unos cuantos millones de dólares”, citó.

Considerando que en Honduras, el expresidente no tiene una causa, “aquí no se sabe por dónde inició el aseguramiento de bienes”, dijo Sandoval al agregar que sin una causa abierta no se podrá ser privado de dominio.

Para el abogado, el problema de Honduras es que entrega a sus conciudadanos bajo la figura de extradición, pero acá no son juzgados. VC