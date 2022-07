Sin pruebas no es posible la contención de COVID, advierte epidemiólogo

Tegucigalpa – Varios centros de salud y triajes reportan escasez de reactivos para pruebas PCR, para detección de COVID, y sin tener pruebas no hay contención del virus, advirtió el epidemiólogo, Kenneth Rodríguez.

Luego que las mismas autoridades de salud han referido que no hay reactivos, es urgente que se agilice porque eso viene a provocar una dificultad porque se sabe que hay una “explosión de casos”, pero no hay como realizar las pruebas, por lo tanto, no puede haber contención del virus.

“Realmente es una situación sumamente preocupante, porque hay que hacer las pruebas PCR para dar seguimiento a la gran cantidad de personas que están saliendo positivas, sin pruebas no hay un seguimiento veraz”, señaló.

En las últimas horas son varios los centros de salud que han reportado la falta de reactivos para el caso el municipio de Siguatepeque, Comayagua, reporta que no hay pruebas.

El mismo caso se da en triajes y centros de La Ceiba, Atlántida, donde por falta de reactivos, la Secretaría de Salud suspendió la vigilancia COVID-19 a la población. LB