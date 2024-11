Simeone: «Las características de Julián Alvarez se acercan al ADN del Atlético»

Majadahonda (Madrid).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este domingo que las características de Julián Alvarez «se acercan al ADN» del conjunto rojiblanco, remarcó la «expectativa» con la que «todos» esperan su rendimiento y afirmó que lo ve «bien», adaptándose y «sabiendo el lugar que tiene y al que viene».

«Todo muy repentino, todo muy rápido. Llegó hace muy poquito. Creo que lleva cuatro entrenamientos, no creo que más. Se está adaptando. Ha jugado Olimpiadas y Copa América, ha tenido poco descanso, en estos últimos diez días de vacaciones también no fueron vacaciones puras porque estuvo pendiente de si se quedaba en el City o se iba con nosotros, las charlas no te dejan terminar de relajarte del todo…», repasó el entrenador.

«Lo veo bien, sabiendo el lugar que tiene y entendiendo el lugar donde viene. Todas las características que tiene se acercan al ADN del Atlético de Madrid. Esperamos con expectativa todos su rendimiento. Esto no es una responsabilidad, pero sí se ha ganado un lugar importante y ojalá podamos formar un equipo grupalmente para que sus características nos ayuden», expresó el técnico durante la rueda de prensa de este domingo.

Para el partido de este lunes contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica, a la espera de la convocatoria, que será pública este lunes, la duda está en si el atacante argentino tendrá sus primeros minutos con el Atlético de Madrid, tras su traspaso desde el Manchester City.

Su presencia en el once, en cualquier caso, parece descartada, según las pruebas. EFE/ir