Simeone: «La nueva Champions te aprieta siempre a ganar»

Redacción deportes – Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este lunes que la Liga de Campeones «exige dar el máximo» y «aprieta siempre a ganar» en el nuevo formato, antes de enfrentarse este martes al Sparta Praga, del que avisó de su potente inicio y el «ritmo importante» que propone en sus encuentros.

«Por lo que nos están dando los resultados que aparecen en todos los partidos, parece que invita a todos a tener un punto más de atención. Cuando avancemos y esté terminándose esta primera experiencia, posiblemente todos tengamos más claro visualmente lo que en realidad pensamos. Es una situación que te aprieta siempre a ganar, más allá de que antes también había que ganar», expresó.

«Ahora jugamos todos contra todos y no está siendo simple para todos», continuó Simeone, que insistió en que el torneo «obligar a ganar» y advirtió del «rival duro» que lo aguarda este martes: «En Champions se hace fuerte, sobre todo en casa, y tiene un ritmo importante. No me imagino otra situación que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño y controlar toda su intensidad de juego».

Agradecido «por las palabras» y los elogios de su homólogo en el banquillo del conjunto checo, Lars Friis, «porque son muchos años de trabajo», incidió en la trascendencia del comienzo del choque, en el que «la mayoría» de los conjuntos locales «están fuertes y con intensidad». «Es lógico porque están con su gente», agregó.

«Hay que adaptarse a ese ritmo de juego que va a aparecer en el inicio del partido, porque nos encontramos con un rival que empujará muy fuerte en el inicio», explicó el técnico, que apuntó que «no hay mucho que explicar» de su mensaje este domingo en las redes sociales, con motivo de sus 700 partidos, pero con la mirada hacia el futuro.

«Era simplemente representar lo que me imaginaba, me ilusionaba, me entusiasmaba y veía. Todo lo que fue pasando, está pasando y ojalá podamos seguir trabajando pensando en el partido a partido», declaró este lunes Simeone, que debutó con el Atlético de Madrid el 7 de enero de 2012 y que tiene contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2027.

En su mensaje del domingo en las redes sociales, el entrenador publicó: «Todo mi agradecimiento al Atlético de Madrid por estos 700 partidos. Y como dije hace años, este club tiene futuro. Así que vamos por más todos juntos. Gracias siempre».

A la vez, incluyó un vídeo de la última jornada de la temporada 2016-17 en el ya desaparecido Vicente Calderón, cuando se dirigió a la afición micrófono en mano: «Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí. Me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro. Y el futuro somos todos nosotros». EFE