Sigue alarmante nivel de impunidad en muerte de mujeres, apunta feminista

Tegucigalpa – Nivel de impunidad en casos de femicidio sigue en un porcentaje “altísimo”, mientras aumentan casos de muertes de mujeres, advirtió la dirigente de organizaciones de mujeres Suyapa Martínez.

A mayo de 2024, la cifra de mujeres asesinadas en Honduras asciende a 120, según denunció Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer, al tiempo que aclaró que a la fecha el número es mayor porque no se han contabilizado las cifras del mes de junio que ya está a mitad.

Martínez expresó su preocupación por el alarmante nivel de impunidad que prevalece en el país, señalando que el 95.4% de los casos no reciben una acción judicial rápida. Además, indicó que solo el 5.6% de las sentencias se emiten y no por feminicidios, sino por homicidios, evidenciando que en el país no se están aplicando las convenciones internacionales de las que Honduras es signatario.

Un ejemplo de esta impunidad que citó, es el caso de Keyla Martínez, cuyo asesino aún sigue libre. Martínez también mencionó que se ha solicitado un incremento de presupuesto para el Ministerio Público, para agilizar las investigaciones de feminicidios, pero esta petición no ha sido cumplida, lo que impide la eficiencia de dicho ente y la creación de juzgados especializados en el tema.

«Cada día y medio se está matando una mujer en Honduras y no hay un plan de feminicidio que dé resultado», se quejó Martínez, subrayando la urgente necesidad de medidas efectivas para combatir esta problemática y proteger a las mujeres en el país. LB