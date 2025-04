Si sólo pensamos en “nuestro grupito, partido o familia”, no hacemos el bien: Padre Juan Ángel López

Tegucigalpa – El vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras, el padre Juan Ángel López recordó que en Honduras todos los años son políticos y en este 2025, que es electoral, todos los hondureños deben aprender a seguir la voz de su conciencia.

“Cuando actuamos con ética, cuando actuamos pensando en el bien común, las cosas cambian, si sólo pensamos en nuestro grupito, en nuestro partido, en nuestra familita no hacemos bien, eso no nos ayuda, no nos construye”, indicó.

Para López, quien es el vicario de Pastoral de la Arquidiócesis, los hondureños deben ser capaces de verse como hermanos y enfatizó que el bien de este gobierno es el bien de todos, “y el bien del próximo es el bien de todos”, agregó.

El líder religioso indicó que particularmente -ahora que Honduras se encamina a elecciones generales- sigue esperando que aparezcan las propuestas de los políticos.

Refirió que “cada vez que decían una cosa, vamos a hacer tal cosa, pero con aquellos tales, y los empezaban a insultar. Ese no es el camino, en Honduras ya tenemos suficiente ofensa, suficiente maltrato, no ocupamos de eso. Ojalá los políticos se acordasen de Dios, para luego acordarse de la gente y que no hablen tanto del pueblo si no son capaces de respetarlo”, señaló.

Las declaraciones del Padre Juan Ángel fueron realizadas en el marco de la Misa Crismal, realizada este año un día ya que tradicionalmente se realiza el Jueves Santo, donde renovaron votos sacerdotales bajo el sacramento del orden presbiteral. VC