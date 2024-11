Si Honduras no cumple en control de corrupción, es como que no haya cumplido ningún indicador: Expresidenta CHE 

Tegucigalpa – Aunque Honduras cumpla con 18 de los 20 indicadores que mide la Cuenta del Milenio, si no cumple con el control de la corrupción, no accederá a los recursos que ofrece el gobierno estadounidense para financiar obras de infraestructura y programas que favorecen al sector productivo.

Así lo expresó la ex presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, quien explicó que de estos 20 indicadores, “forzosamente se deben cumplir lo que tiene que ver con el control de corrupción y con el de libertades civiles”.

En la evaluación de este año, Honduras solo cumplió con los indicadores relacionados con las libertades civiles, “pero no ha cumplido con el control de la corrupción, o sea que de los 20 indicadores aunque cumplamos 18, pero si no cumplimos con el control de la corrupción, es como que no hayamos cumplido en ninguno de ellos”, enfatizó.

En tal sentido, agregó que por eso es importante que las autoridades, realmente tengan la buena disposición y la decisión política para ver cómo se mejora el control de la corrupción a través del fortalecimiento de las instituciones, “y de poner realmente personas que realmente sean honestas y que no vayan a velar sólo por sus propios intereses”.

Castillo recordó que son alrededor de 215 millones de dólares los que se donan a los países que cumplen con los indicadores, en este caso, lo que ocurrió en el 2023 para donar los fondos en el 2025. VC