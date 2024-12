Sheinbaum promete a padres de Ayotzinapa una «nueva visión» del caso sin «confrontación»

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que prometió en una reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa una «nueva visión» de la investigación sin «confrontación» para encontrar a los jóvenes, abrir los archivos del Ejército y castigar a los culpables.

«No se tata de entrar de nuevo a un esquema de decir una cosa o la otra, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda que se están visualizando a partir de esta nueva visión de la investigación y nueva revisión de todas las carpetas de investigación», declaró la mandataria en su conferencia matutina.

Sheinbaum se refirió este miércoles a la primera charla que tuvo en el cargo con los padres de los 43 desaparecidos en 2014, quienes sostuvieron que fue «un buen inicio» tras romper el diálogo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien incumplió su promesa de resolver el caso.

«Fue una buena reunión, la idea es no confrontarnos sino buscar las salidas, les planteé que yo estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el presidente», aseveró Sheinbaum.

Los padres aseguraron que la mandataria acordó enviar “una carta a los militares exigiendo los 800 folios que hacen falta” para desestancar las investigaciones del hecho, considerado un «crimen de Estado» por el involucramiento de autoridades de todos los niveles, incluyendo el Ejército, según la Comisión de la Verdad del caso.

Además, reportaron el compromiso de Sheinbaum de insistir en la extradición desde Israel de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.

“Llegamos a distintos acuerdos, nosotros siempre vamos a abrir todo lo que se requiera, nadie va a proteger a nadie, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador (de no encubrir). Y no quisiera mencionar yo algunos temas en particular, que tienen que ver con la investigación», comentó ahora ella.

El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

La presidenta prometió que «hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca”.

«Vamos a seguir hablando con ellas y con ellos, se están siguiendo nuestros instrumentos de investigación, que está revisando un nuevo equipo de trabajo, para poder llegar a más detenciones y a la verdad y a la justicia», reafirmó. JS