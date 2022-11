Se debe cambiar modelo educativo caso contrario seguirá la tragedia, advierte académico

Tegucigalpa – «La tragedia real es la reprobación masiva, porque los niños y jóvenes abandonan las aulas y no regresan”, pero lo que está fallando es que hay problemas estructurales y se requiere un cambio de modelo dijo el exviceministro de Educación Armando Euceda.

Para Euceda, los daños en educación son reales y se debe reconocer que el problema no son los niños, sino el modelo educativo y la falta de compromiso de los actores como padres de familia, maestros y la sociedad en general.

«El modelo de evaluación debe ser revisado», pero no se aprende la lección y cada año es la misma cosa, reiteró el académico.

No obstante, manifestó que siempre lo más importante no es estar haciendo debates estériles o políticos porque la situación es grave, por lo que se debe ir más allá porque si no se hace algo los niños se van a seguir ausentando de la escuela.

Para el académico existe una tragedia real en educación y cada año se ve con la reprobación y con las recuperaciones lo que se hace es fomentar la flojera de los niños y jóvenes, por lo que es necesario que se minimice el daño porque no se les ha cumplido a los niños “y se está repitiendo el desastre”.

Al final en las fallas de educación todos los sectores son culpables y si no se toman las medidas adecuadas todo se repite los últimos años han sido duros, pero la respuesta como país no solo del Gobierno no ha sido la adecuada, añadió.

De seguir en lo mismo el próximo año puede ser igual o peor, por lo que se necesita estar listos a estas alturas ya se debería estar preparado para el 2023 con todos los materiales didácticos y la inversión en infraestructura necesaria , sin centrarse en debates improductivos, concluyó. LB