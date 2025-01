Saioa Hernández revive a Tosca 125 años después: «El arte es como una isla en las crisis»

Roma – La Ópera de Roma estrena este martes la ‘Tosca’ en el mismo sitio y la misma hora en que lo hizo Giacomo Puccini hace 125 años y la soprano española Saioa Hernández será la encargada de dar voz y rostro a esta heroína eterna: «El arte siempre ha sido como una isla en momentos de crisis», afirma a EFE, consciente del valor de la cultura en las agitadas aguas del mundo y de la historia.

«Es un rol que me ha dado mucho en mi carrera y que siempre ha supuesto algún hito especial. Y este será otro más», augura la artista durante una pausa de su apretada agenda de ensayos.

La fiesta de Floria Tosca

El Teatro Costanzi vivirá este martes una noche de celebración conmemorando el 125 aniversario del estreno de la ópera más romana de Puccini y una de las piezas más adoradas por el público: la ‘Tosca’, inaugurada el 14 de enero del lejano 1900.

La cita, que contará con la presencia del presidente de la República, Sergio Mattarella, sigue al centenario de la muerte del compositor.

La idea no es solo celebrar el estreno de esta obra maestra, sino también recordarlo: se replicarán la escenografía y el vestuario utilizados entonces, con un atento trabajo de reconstrucción gracias a los bocetos conservados en los archivos.

‘Tosca’ es el nombre de una mujer capaz de ofrecer hasta su propio cuerpo al poder más despiadado con tal de salvar a su amado Mario Caravadossi, encerrado en las mazmorras del Castel Sant’Angelo, victima de una Roma ensombrecida por la represión y violencia.

Una tragedia que Saioa Hernández conoce sobradamente tras haberla interpretado en los teatros más importantes del mundo, aunque admite que cantarla siempre impone, máxime en esta cita «especial».

Un reto conocido

«Siempre es un desafío porque es una partitura muy complicada. Al final todos la conocemos, el público la conoce al dedillo y quiere ver esa ‘Tosca’. También es un reto vocalmente porque, aunque la hayas cantado mucho, siempre hay algo que añadir porque como artista vas madurando», confiesa.

La obra ha sido interpretada por toda diva que se precie, desde María Callas a Montserrat Caballé o Renata Tebaldi, pero Hernández prefiere ignorar el «peso de la comparación» porque, aunque aprenda de sus precursoras, ella tiene su propio estilo.

«En este momento de mi carrera tengo muy clara mi identidad. Me gusta mucho escuchar cantantes del pasado y del presente, estamos continuamente escuchándolas, pero no por eso comparando. Simplemente me enriquezco con lo que tengo alrededor para crecer», alega la soprano, la primera española en abrir, en 2019, la temporada de la prestigiosa Scala de Milán.

En definitiva, no hay vértigo que valga porque los artistas «tienen el deber» de «beber» de sus antecesores… pero también el público tiene que evolucionar, subraya.

«El arte, como todo, se renueva, crece, y el público que ha que ha escuchado cantantes de otra época tiene que crecer también con la ópera, no podemos quedarnos en lo pasado», zanja, parafraseando el certero consejo de un amigo: «El teatro no es un museo».

La belleza sobre la crueldad

La obra de Puccini brinda también una reflexión social: por un lado dibuja una Roma despótica, con ecos de guerras e invasiones, pero entre sus tinieblas deslumbra el amor. Y 125 años después, el mundo sigue envuelto en crisis, por lo que Hernández cree que la cultura puede ser un bálsamo para las almas contemporáneas.

«El arte siempre ha sido como una isla en medio de guerras, del dolor o de momentos de crisis. Creo que para todos lo es. Hay mucha gente que habla de cómo la música les salvó, de cómo el arte o la lectura ha marcado sus vidas», sostiene.

Así, piensa en los artistas como «un mundo aparte», artífices de belleza capaces e aliviar los desvelos del público. Ella misma lo comprobó recientemente en Barcelona cuando, al terminar una función, recibió el agradecimiento de algunos valencianos aún conmocionados por las inundaciones.

«Me siento súper afortunada de poder dar ese poco de paz dentro de algo tan terrible», reconoce.

Por eso las arias de la ‘Tosca’, como ‘Vissi d’arte’, ‘E lucevan le stelle’ o su preferida, la romanza inicial ‘Recondita armonia’, serán retransmitidas en directo por la radio pública italiana y proyectadas en hospitales e centros de Caritas.

No obstante, Hernández avisa de que, para que la cultura siga enriqueciendo, debe ser protegida.

«Por desgracia en este momento está más dejada de lado que nunca por quienes deberían cuidarla», reclama. ¿Cómo? No solo invirtiendo en ella, sino fomentándola desde las escuelas y entre el público más joven, mostrando, por ejemplo, la magia que se esconde entre las bambalinas de la ópera, receta. EFE