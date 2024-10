Sacerdote Leopoldo Serrano pide a funcionarios y empresarios revisarse si están enfermos por ambición al dinero

Tegucigalpa – El sacerdote Leopoldo Serrano, quien peregrinó durante ocho días para llegar a Tegucigalpa, celebró la Eucaristía matutina en el Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, en la que pidió durante la homilía tanto a funcionarios como empresarios revisarse si están enfermos por la ambición al dinero.

“Le hago un llamado a los funcionarios y a los empresarios, revísense si están enfermos por la ambición al dinero y si su corazón y su mente está en el dinero”, reflexionó el sacerdote.

En ese contexto, exhortó a funcionarios y empresarios invitar a Cristo a su corazón para sanar su enfermedad de ambición al dinero.

El sacerdote peregrinó durante ocho días para pedir por los damnificados de la aldea La Reina, la pequeña comunidad del municipio de Protección, Santa Bárbara que hace tres años fue borrada del mapa por alud causado por las lluvias de Eta e Iota.

Compartió que todo el camino tuvo incertidumbre si sería recibido por la presidenta Xiomara Castro, pero finalmente ayer se pudo reunir con ella.

“Ayer me recibió la presidenta (Xiomara Castro) había una duda en todo el recorrido, los ocho días que caminé… dije no me va a recibir, pero tuvimos una plática”, externó.

Agregó que su peregrinar también era por la conversión de los funcionarios del país y hoy siente que se está concibiendo.

Finalmente, invitó a todos los hondureños a mirar a Cristo ya que él ya nos está mirando a todos. (RO)